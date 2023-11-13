В шоу «Кто круче Александра Рогова?» снялась девушка из Новосибирска

24-летняя Мария Баскакова из Новосибирска сразилась в фэшн-баттле с известным стилистом Александром Роговым в шоу «Кто круче Александра Рогова?». Она создала образ Курочки Рябы. Программа вышла 11 ноября.

Подопечная участницы была одета в длинное красное платье с чёрными туфлями и клатчем в виде золотого яйца. Однако она не смогла выиграть и забрать главным приз — 50 тысяч рублей так, как ее образ был не понятен голосующим.

Тем не менее, Рогов похвалил сибирячку и сказал, что созданный ею образ стал лучшим среди остальных участниц.

В шоу «Кто круче Александра Рогова?» начинающие и профессиональные стилисты сразятся в фэшн-баттле с главным стилистом страны Александром Роговым. Победителя определяют посетители торгового центра.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец Сергей Рудов принял участие в шоу Андрея Малахова «Песни от всей души».