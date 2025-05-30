Ужесточение условий по инвестпроектам в Новосибирске позволит избежать спекуляций

Законопроект об ужесточении требований при предоставлении статуса масштабного инвестпроекта вынесен на рассмотрение депутатов регионального парламента Новосибирской области. Напомним, на данный момент в Новосибирске на статус МИПа и льготы могут заявляться проекты с объемом инвестиций от 600 млн рублей. Минэкономразвития предлагает увеличить эту сумму до 1,5 млрд. Кроме того, до 1,5 млрд предлагается увеличить сумму для Новосибирского района.

— Ключевая цель этого закона — отдавать земельные участки без торгов для реализации проектов, которые оказывают максимальное социально-экономическое влияние на регион. Сейчас на инвестсовет приходят много небольших логистических проектов, поэтому предлагаем изменить критерии, которые не менялись 10 лет, — подчеркнул министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Депутат Николай Машкарин отметил, что новые параметры устанавливают запредельные значения и могут стать дополнительным препятствием для развития малого и среднего бизнеса в регионе.

— Получается, что мы делаем ставку только на крупный бизнес? — поинтересовался он.

Лев Решетников отметил, что существующий сегодня порог — до 600 млн — слишком низкий.

— Инвесторы, взяв на себя такие обязательства, больше начинают ориентироваться на какие-то спекуляции, чем на реализацию проекта. Все-таки по законодательству, если мы без торгов отдаем землю по льготной цене, то это важно для больших проектов, которым надо снизить сроки окупаемости. У небольших проектов сроки окупаемости чаще всего меньше, и они могли бы приобрести земельный участок по каким-то другим основаниям, — считает министр.

Он подчеркнул, что конкуренция на рынке растет, область и город не могут сегодня удовлетворить все заявки на льготную землю. В итоге приходится «залезать» на непрофильные земельные участки и менять их назначение.

— В такой ситуации возникает вопрос: что выбрать приоритетом — развитие города и его инфраструктуры или экономику. Нужно как-то соблюдать баланс, — пояснил Лев Решетников.

Николай Машкарин заявил: чтобы избежать спекуляций с земельными участками, в инвестиционных договорах нужно четко прописать взаимную ответственность сторон.

— Пока получается, что у правительства и мэрии есть обязательства перед инвесторами, а у инвестора выход из проекта очень комфортный и односторонний. Не сделал ― ну и не сделал. И ушел. А регион при этом вложил средства в инфраструктуру, в обеспечение захода инвестора на площадку. Поэтому борьба со спекуляциями необязательно должна идти с завышением стоимости входного билета в парк, — добавил депутат.

Лев Решетников напомнил, что после анализа КСП в регионе уже ужесточили требования к инвесторам. Например, недоинвестировал — вернешь деньги в бюджет. Но как бороться с ситуацией, когда землю взял один учредитель, который потом продал компанию другому ― и собственник вроде один и тот же, и обязательства на нем остались, в Минэкономразвития пока не придумали.

Ранее редакция сообщала о том, что в конце прошлого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о необходимости изменить подход к выбору МИПов и предложил ужесточить подход к отбору инвесторов.