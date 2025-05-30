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Ужесточение условий по инвестпроектам в Новосибирске позволит избежать спекуляций

  • 30/05/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Ужесточение условий по инвестпроектам в Новосибирске позволит избежать спекуляций
Сейчас инвесторы слишком легко отказываются от заявленных планов

Законопроект об ужесточении требований при предоставлении статуса масштабного инвестпроекта вынесен на рассмотрение депутатов регионального парламента Новосибирской области. Напомним, на данный момент в Новосибирске на статус МИПа и льготы могут заявляться проекты с объемом инвестиций от 600 млн рублей. Минэкономразвития предлагает увеличить эту сумму до 1,5 млрд. Кроме того, до 1,5 млрд предлагается увеличить сумму для Новосибирского района.

— Ключевая цель этого закона — отдавать земельные участки без торгов для реализации проектов, которые оказывают максимальное социально-экономическое влияние на регион. Сейчас на инвестсовет приходят много небольших логистических проектов, поэтому предлагаем изменить критерии, которые не менялись 10 лет, — подчеркнул министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Депутат Николай Машкарин отметил, что новые параметры устанавливают запредельные значения и могут стать дополнительным препятствием для развития малого и среднего бизнеса в регионе.

— Получается, что мы делаем ставку только на крупный бизнес? — поинтересовался он.

Лев Решетников отметил, что существующий сегодня порог — до 600 млн — слишком низкий.

— Инвесторы, взяв на себя такие обязательства, больше начинают ориентироваться на какие-то спекуляции, чем на реализацию проекта. Все-таки по законодательству, если мы без торгов отдаем землю по льготной цене, то это важно для больших проектов, которым надо снизить сроки окупаемости. У небольших проектов сроки окупаемости чаще всего меньше, и они могли бы приобрести земельный участок по каким-то другим основаниям, — считает министр.

Он подчеркнул, что конкуренция на рынке растет, область и город не могут сегодня удовлетворить все заявки на льготную землю. В итоге приходится «залезать» на непрофильные земельные участки и менять их назначение.

— В такой ситуации возникает вопрос: что выбрать приоритетом — развитие города и его инфраструктуры или экономику. Нужно как-то соблюдать баланс, — пояснил Лев Решетников.

Николай Машкарин заявил: чтобы избежать спекуляций с земельными участками, в инвестиционных договорах нужно четко прописать взаимную ответственность сторон.

— Пока получается, что у правительства и мэрии есть обязательства перед инвесторами, а у инвестора выход из проекта очень комфортный и односторонний. Не сделал ― ну и не сделал. И ушел. А регион при этом вложил средства в инфраструктуру, в обеспечение захода инвестора на площадку. Поэтому борьба со спекуляциями необязательно должна идти с завышением стоимости входного билета в парк, — добавил депутат.

Лев Решетников напомнил, что после анализа КСП в регионе уже ужесточили требования к инвесторам. Например, недоинвестировал — вернешь деньги в бюджет. Но как бороться с ситуацией, когда землю взял один учредитель, который потом продал компанию другому ― и собственник вроде один и тот же, и обязательства на нем остались, в Минэкономразвития пока не придумали.

Ранее редакция сообщала о том, что в конце прошлого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о необходимости изменить подход к выбору МИПов и предложил ужесточить подход к отбору инвесторов. 

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : МИП инвестсовет


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