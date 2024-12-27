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Лимиты на статус масштабных инвестпроектов заканчиваются в Новосибирской области

  • 27/12/2024, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Лимиты на статус масштабных инвестпроектов заканчиваются в Новосибирской области
В интересных для инвесторов локациях региона уже наблюдается дефицит земельных участков

Вопрос о пересмотре принципов предоставления статуса масштабного инвестиционного проекта, по которому инвестору предоставляется право получения земельного участка для реализации своей инициативы без торгов, поднял на инвестсовете губернатор Андрей Травников.

— Мы уже не первый раз сталкиваемся с ситуацией, когда у нас нет дефицита в инвестиционных проектах и инициативах, но возникает дефицит земельных участков в нужных локациях. По-моему, уже настал период некоторой аккуратной избирательности: всем ли проектам нам нужно придавать статус масштабных инвестиционных, — подчеркнул глава региона.

Он предложил детально и аккуратно проработать этот вопрос, так как в стратегии заложена идея не отдавать приоритет каким-то отдельным отраслям и видам деятельности. С другой стороны, важно поддерживать проекты, оказывающие значимое влияние на экономику региона и развитие кооперации.

— Прямым текстом скажу, что небольших складов и логистических центров у нас уже достаточно много. Следует ли их в будущем рассматривать на инвестсовете и признавать инвестиционными и масштабными? — пояснил Травников.

Губернатор поручил Министерству экономического развития и Корпорации развития Новосибирской области до 28 февраля подготовить предложения по донастройке инвестиционного земельного законодательства и порядка работы комиссии по инвестициям, чтобы отдавать приоритет по-настоящему значимым масштабным проектам.

Глава региона также потребовал провести мониторинг целевого использования выделенных инвесторам земельных участков и напомнил, что на участках, предоставленных без торгов по льготной арендной ставке с целевым назначением для реализации конкретных инвестиционных проектов, ничего другого строить нельзя.

— Если заявлено строительство производственного объекта, то может появиться только он. Не офис, не склад, не что-то другое. В противном случае мы требуем от арендатора земельного участка, от инвестора привести объект в соответствие с проектом или снести его, — предупредил Травников. — То же самое касается налоговых льгот, компенсации капитальных затрат, субсидий. Если заявленные инвестором параметры в части создания рабочих мест, заработной платы, налоговых отчислений в срок не достигаются, то все денежные средства придется вернуть в бюджет. У нас есть прецеденты, когда мы через суд добивались сноса зданий и возврата неподтвержденных налоговых льгот.

Стоит отметить, что на инвестиционном совете 25 декабря были представлены два логистических проекта.

Один из них инвестор ООО «Геопрайм» планировал создать около поселка Светлый — логистический центр на участке 20 га  (200 000 кв. м). В состав комплекса должны были войти два терминала площадью по 9,6 тысячи кв. м и административный комплекс 1,4 тысячи кв. м. Объем инвестиций в проект инвестор оценил в 353 млн рублей.

Второй проект представила компания ООО «Ангар». Логистический комплекс инвестор запланировал разместить на Северном проезде в Кировском районе Новосибирска. На участке площадью 1,6 га предусмотрено создание склада с административными помещениями площадью 10,8 тысячи кв. м. Объем инвестиций в проект — 618 млн рублей.

Инвестсовет утвердил только второй проект, отметив, что для первого инвестор затребовал слишком большую площадь. Кроме того, эксперты высказали замечания по зарплате, заявленной в проектах: 39,7 тысячи рублей — на 2027 год, 56,4 тысячи — на 2029 год.  Как отметили участники инвестсовета, это ниже средних показателей в регионе.

Ранее редакция сообщала о том, что на городском пляже Новосибирска появится парк развлечений и оздоровительный центр

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.

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Рубрики : Власть Бизнес Инвестиции

Регионы: Новосибирск

Теги : масштабный инвестиционный проект инвестсовет


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