В 15 российских регионах выросла средняя премия по ОСАГО

В топ-15 крупнейших российских регионах по количеству проживающих в них автовладельцев средняя премия по ОСАГО в 2022 году составила 7 781 руб. против 6 538 годом ранее. При этом декабрьские показатели прошлого года увеличились относительно января того же года на 28% по причине резкого роста цен на запчасти. Об этом рассказал президент РСА и ВСС Евгений Уфимцев.

По словам Уфимцева, в столице России (где проживает 10% всех автовладельцев страны) — средняя премия по ОСАГО увеличилась в прошлом году на 23%, с 8 515 до 10 437 руб. В Московской области (6% всех автовладельцев) — на 20%, с 7 255 до 8 719 руб. В третьем по числу проживающих автовладельцев в регионе России — городе Санкт-Петербург (4,3% автовладельцев) рост составил 15%, с 7 919 до 9 097 руб.

Среди остальных регионов сильнее всего средняя премия по ОСАГО увеличилась в Республике Татарстан (на 25%, с 5 935 до 7 437 руб.), а также Красноярском (с 5 427 до 6 631 руб.) и Ставропольском (с 4 416 до 5 401 руб.) краях.

Самый низкий рост средней премии, по данным эксперта, зафиксирован в Краснодарском крае (с 5 984 до 6 806 руб.) и Челябинской области (с 6 402 до 7 282 руб.). По итогам прошлого года он составил 14%.

— Статистика свидетельствует, что рост средней премий по ОСАГО обусловлен резким ростом цен на запчасти, на стоимость которых приходится 60-70% от всей страховой выплаты. В он сосредоточился в Москве и Московской области, что, вероятнее всего, вызвано большой долей иномарок в автопарке этих регионов. Также заметный рост наблюдается в Республике Татарстан. Это, вероятнее всего, вызвано существенно более высокой, чем в целом по РФ, частотой ДТП в этом регионе. По итогам 9 месяцев 2022 года она составила 6,1%, тогда как в целом по России этот показатель находится на уровне 5,1%, а, например, в Краснодарском крае, в котором рост средней цены ОСАГО оказался минимальным, и вовсе составляет 4,1%, — заключил Евгений Уфимцев.

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