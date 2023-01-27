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Получите гарантию на бланке по форме бенефициара

  • 27/01/2023, 18:40
Компании малого и среднего бизнеса могут оформить гарантию в Банке «Левобережный» не только по типовой форме, но и по форме бенефициара. Сервис позволяет ускорить согласование бланка с заказчиком.

новости бизнесаВоспользоваться сервисом можно двумя способами. Клиент может подать заявку на гарантию в ОНЛАЙН-офисе, выбрать пункт «Нужен бланк по форме бенефициара» и приложить желаемую форму бланка. Либо можно уведомить своего кредитного инспектора по гарантиям о том, что вы хотите получить гарантию по нетиповой форме.

Выпуск бланка по форме бенефициара стоит 500 рублей по гарантиям до 1 млн рублей включительно и 1 000 рублей по гарантиям свыше 1 млн рублей.

Максимальная сумма гарантий составляет 60 млн рублей. При этом гарантии до 10 млн рублей клиенты могут получить без документов. Срок — до 5 лет, залог не требуется. Решение банк принимает в течение 2,5 часов.

Участникам госзакупок банк предлагает экспресс-гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ под 1,8% годовых. Предложение распространяется на гарантии для обеспечения участия заявки в конкурсе и на исполнение условий государственного контракта. Акция «Тариф года» действует до 31 марта 2023 г.

Подать заявку на банковскую гарантию можно любым удобным способом – на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или офисах Банка «Левобережный». За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555.

Эти и другие новости для бизнеса читайте в телеграм-канале @banklevoberezhnyforbusiness.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: Depositphotos.com

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Регионы: Сибирь

Теги : гарантии бизнес


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