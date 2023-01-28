Рекламодателям

Мэрия Новосибирска разрешила провести публичное мероприятие против роста тарифов ЖКХ

  • 28/01/2023, 12:01
Автор:
митинг против повышения тарифов
Организатор — представитель оппозиции в горсовете Новосибирска — сделал заявку на участие в нем 1000 человек.

Новосибирские власти согласовали митинг против роста тарифов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат от «Коалиции Новосибирск-2020» Антон Картавин.

Судя по документу, Картавин 23 января подавал заявку на проведение митинга на 1000 человек в центре горда — в районе фонтана в Первомайском сквере.

— По Федеральному закону при проведении публичного мероприятия, предполагаемое количество участников которого превышает 500 человек, в уведомлении указываются банковские реквизиты организатора мероприятия, для сбора средств на его проведение. В вашем уведомлении такая информация отсутствует,— говорится в ответе мэрии, опубликованном депутатом.

Кроме того, в муниципалитете не одобрили заявленную Картавиным локацию. Как поясняется в ответе, 20 января в мэрию уже было подано уведомление о проведении в Первомайском сквере публичного мероприятия 4 февраля.

В мэрии предложили провести мероприятие на площадке напротив здания на улице Аэропорт 2\2 (Здание городского аэропорта. — Ред.), а также указать реквизиты организатора мероприятия. Ответ подписан заместителем мэра Новосибирска Валерием Шварцкоппом.

К выходу на митинг в своих телеграм-каналах горожан призывают представители коалиции. В том числе, Сергей Бойко, который второй год проживает за рубежом.

 

Ранее редакция сообщала о том, что тарифы на ЖКХ в 2022 году повысили второй раз. При этом власти обещали, что следующего повышения не будет в течение 1.5 лет. 

Фото pixabay.com — Skitterphoto

616

Рубрики : Общество Власть Политика Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Повышение тарифов на услуги ЖКХ митинг против повышения тарифов


Спецоперация на Украине

Сессия регионального парламента аплодировала уходящим на спецоперацию депутатам стоя
26/01/23 13:05
Информацию о второй волне мобилизации Кремль назвал недостоверной
25/01/23 14:25
Участники спецоперации смогут преподавать в школах ОБЖ
19/01/23 17:27
небоскребы Новосибирска

В Новосибирске появится небоскреб на 60 этажей

Застройщик может приступить к его возведению в 2023 году.
Читать статью >>
Новая стратегия развития Сибири

В правительстве РФ ожидают, что к 2035 году регионы Сибири выйдут на более высокий уровень самодостаточности

И это позволит снизить долю федеральных бюджетных инвестиций в инвестиционных проектах.
Читать статью >>
Гастробар для девушек

Владельцы RAGU запустили гастробар «с заботой о девушках»

GG Gastrobar в техническом формате открылся в декабре 2022 года, официальное открытие состоится в этот уикэнд.
Читать статью >>
мошенничество с землей в Новосибирске

Материальный ущерб на 81 млн рублей причинён Новосибирску

Дело о незаконном распоряжении земельным участком передано в суд.
Читать статью >>

Актуальный разговор

горсовет Новосибирск

Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники, и изменение принципов выбора главы города эту ситуацию не изменит.
Все материалы
Лента новостей

В городе Обь украли велосипеды на сумму более 140 тыс рублей

28/01/2023, 17:42

Перевозки по Восточной-Сибирской железной дороге выросли, в сравнении с 2021 годом

28/01/2023, 16:31

Первый юбилейный – Десятый Транссибирский Арт-Фестиваль откроется в Новосибирске

27/01/2023, 17:12

В Новосибирске появится небоскреб на 60 этажей

27/01/2023, 17:08
Популярное

В 15 российских регионах выросла средняя премия по ОСАГО

28/01/2023, 11:00

Финансовый гороскоп на февраль 2023 года для каждого знака зодиака

27/01/2023, 16:29

Роспотребнадзор попросил россиян не чистить кастрюли корвалолом

27/01/2023, 14:59
Новости компаний

В Новосибирске в 2022 году жильцы 12,5 тысячи квартир подключили «Ростелеком Ключ»

27/01/2023, 11:22

Банк «Левобережный» выдает овердрафты для бизнеса новым клиентам

27/01/2023, 11:19

ВТБ: в 2023 году рынок ипотеки загородной недвижимости вырастет как минимум на четверть

27/01/2023, 11:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска