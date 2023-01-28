Мэрия Новосибирска разрешила провести публичное мероприятие против роста тарифов ЖКХ

Новосибирские власти согласовали митинг против роста тарифов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат от «Коалиции Новосибирск-2020» Антон Картавин.

Судя по документу, Картавин 23 января подавал заявку на проведение митинга на 1000 человек в центре горда — в районе фонтана в Первомайском сквере.

— По Федеральному закону при проведении публичного мероприятия, предполагаемое количество участников которого превышает 500 человек, в уведомлении указываются банковские реквизиты организатора мероприятия, для сбора средств на его проведение. В вашем уведомлении такая информация отсутствует,— говорится в ответе мэрии, опубликованном депутатом.

Кроме того, в муниципалитете не одобрили заявленную Картавиным локацию. Как поясняется в ответе, 20 января в мэрию уже было подано уведомление о проведении в Первомайском сквере публичного мероприятия 4 февраля.

В мэрии предложили провести мероприятие на площадке напротив здания на улице Аэропорт 2\2 (Здание городского аэропорта. — Ред.), а также указать реквизиты организатора мероприятия. Ответ подписан заместителем мэра Новосибирска Валерием Шварцкоппом.

К выходу на митинг в своих телеграм-каналах горожан призывают представители коалиции. В том числе, Сергей Бойко, который второй год проживает за рубежом.

Ранее редакция сообщала о том, что тарифы на ЖКХ в 2022 году повысили второй раз. При этом власти обещали, что следующего повышения не будет в течение 1.5 лет.