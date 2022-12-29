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В 2002 году в Новосибирской области 773 ребенка остались без попечения родителей

  • 29/12/2022, 14:30
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В 2002 году в Новосибирской области 773 ребенка остались без попечения родителей
При этом 136 новосибирцев были лишены родительских прав.

В Новосибирской области в этом году 136 человек были лишены родительских прав, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на сообщение старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних НСО Олеси Булавкиной.

— 136 новосибирцев были лишены родительских прав, 773 ребенка остались без попечения родителей и 69 новосибирцев были ограничены в родительских правах. К сожалению, только 21 ребенка вернули в семьи в связи с тем, что родители восстановились в правах, — пояснила представитель прокуратуры.

По словам эксперта, лишение родительских прав это уже крайняя мера. Первостепенная задача органов профилактики — сохранить семью, ведь любому ребенку лучше с родными родителями. Однако, когда ситуация выходит за рамки закона, компетентным органам приходится вмешиваться и отбирать детей, которых потом помещают в спецучреждения.

Лишение родительских прав предусмотрено статьей 65 Семейного кодекса РФ, уточнила специалист. И прибегнуть к подобной мере приходится в случаях, когда мама и папа уклоняются от выполнения родительских обязанностей, в том числе от уплаты алиментов, а также жестоко обращаются со своими детьми, впадают в наркозависимость или зависимость от алкоголя.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске прокуратура добилась обеспечения ребенка-инвалида лечебным питанием.

Фото: pixabay.com — webdesignprof0

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : прокуратура НСО лишение родительских прав дети


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