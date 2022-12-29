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Тендер на техническое сопровождение системы-112 в Новосибирской области не состоялся

  • 29/12/2022, 14:24
тендер на техническое сопровождение
Участник не подтвердил, что не является иноагентом.

Конкурс на оказание услуг по техническому сопровождению вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Новосибирской области» признан несостоявшимся. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок. Стартовая цена контракта составляла 30,5 млн руб. Единственная заявка, поданная на участие в тендере признана несоответствующей требованиям.

— Участником закупки представлена декларация, не соответствующая требования установленным в извещении об осуществлении закупки, а именно: отсутствует информация, что участник закупки не является иностранным агентом, что не соответствует п. 10.1 ч.1 ст. 31, пп. «о» п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ и п. 2 требований к содержанию, составу заявки на участие в закупке, —говорится в протоколе торгов.

По статистике, на начало октября в службу 112 поступило почти 928 тысяч звонков от абонентов Новосибирской области. Из них только 58% — целевые. Остальные — повторные, сброшенные, консультативные, ложные. Детская шалость зарегистрирована в 465 случаях.

По оперативным данным, чаще всего людям необходима скорая помощь — порядка 170 тысяч звонков, полиция — свыше 114 тысяч, пожарно-спасательная служба — более 19 тысяч обращений. Служба газа потребовалась 833 раза, 734 звонка по линии антитеррора.

Напомним, служба 112 предназначена для оказания помощи населению в экстренных случаях, при угрозе жизни и здоровью человека. Система функционирует бесплатно, в круглосуточном режиме для всех абонентов из любого населенного пункта.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцам создают цифровые социальные профили.

Фото со страницы «Служба 112 Новосибирска» в ВК

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : экстренные службы тендер на техническое сопровождение служба 112


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