Объявлен тендер на строительство развязки на пересечении двух трактов в Барнауле

«Центр государственных закупок Алтайского края» объявил аукцион на реконструкцию объездной автодороги в обход Барнаула с трехуровневой развязкой со стартовой ценой контракта 3,2 млрд рублей. Об этом говорится в материалах сайта госзакупок. Подрядчику предстоит построить современную транспортную развязку на пересечении Змеиногорского и Южного трактов (протяженностью 580 м).

Прием заявок завершиться 13 января. Аукцион назначен на 17 января.

Заказчиком работ выступает Алтайавтодор. Работы будут выполнены за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов из федерального бюджета. Подрядчик должен приступить к выполнению работ не позднее 1 февраля 2023 года. Проект планируется завершить к декабрю 2024 года.

Минтранс региона сообщал, что пропускная способность новой развязки на Змеиногорском тракте составит около 70 тыс. автомобилей в сутки.

По данным ведомства, реализация проекта позволит обеспечить беспрепятственное сообщение центра города, включая объекты нового жилищного строительства, с его промышленной зоной и со спальными районами, расположенными в поселках Южный, Лебяжье, Ягодное, Зимари. Также это обеспечит высокий трафик движения грузопассажирского транспорта между федеральными дорогами. Работы на объекте не повлияют на движение автомобилей.

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