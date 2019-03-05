В 2018 году оборот новосибирских предприятий общепита составил 26,8 млрд. рублей

Оборот предприятий общественного питания Новосибирской области в 2018 году составил 26,8 млрд. руб., что составляет 102,7% по отношению к 2017 году. В пересчете на душу населения оборот составил 9,6 тыс. руб., что на 3,9% выше значений прошлого года, сообщает консалтинговое агентство R-аналитика.

Отмечается, что основную долю в обороте составляют малые предприятия. Их доля составляет 65%. Стоит так же отметить снижение доли в обороте индивидуальных предпринимателей (-1,5 процентных пункта).

Эксперты рассказали, что на 1 января 2019 года количество предприятий общественного питания в Новосибирске составило 1940.

— Несмотря на то, что основную долю в их структуре занимают предприятия формата «кафе» (26,7%), их количество снижается (-2,6% по сравнению с 2017 г.). Наиболее интенсивно развивающийся сегмент – кофейни-кондитерские/кофейни/точки продажи горячих напитков (+30%). По районам города наибольшее количество предприятий расположено в Центральном районе, — отметили в агентстве.

В структуре среднего чека основная доля принадлежит предприятиям со средним чеком до 500 руб. Однако доля таких предприятий по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 6 процентных пунктов и составляет 60,6%. Среди типов предприятий средний чек до 500 руб. имеют предприятия быстрого питания (98%), кофейни (89%) и кафе (68%).

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