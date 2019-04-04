Расходы перевозчиков ТКО оказались выше плана

После запуска в регионе новой системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в этой сфере обнаружился ряд проблем, в первую очередь в сельских районах Новосибирской области. Это вызвало вопросы на региональном уровне. На последней сессии областного парламента депутаты озвучили наиболее болезненные темы.

— В сельских районах сбор ТКО практически не организован, — отметил в своем выступлении в начале сессии вице-спикер Андрей Панферов. — Не определены места для временного складирования мусора, отсутствуют емкости для его сбора. Даже там, где приняты меры по организации сбора ТКО, графики вывоза нарушаются. В отдельных поселениях отсутствует информация о том, какая конкретно организация должна осуществлять вывоз мусора. Жители сельских поселений оплачивают услуги, которые по факту не оказываются, хотя договоры заключены с января 2019 года.

Ситуацию со скоплением мусора в сельской местности в ближайшее время осложнит и начало дачного сезона. Как рассказала редакции эколог, координатор инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова, с введением новой системы сбора и вывоза ТКО дачники оказались за ее пределами.

— У нас садоводческие некоммерческие товарищества не попали в нужном объеме в территориальную схему, на основании которой строится вся логистика по сбору и утилизации отходов, разрабатываются тарифы, — говорит собеседник издания. — Наши СНТ — это большое количество людей, которые выезжают за город или проживают там летом и могут сильно засорять территорию. Проблема в том, что СНТ до сих пор не могут заключить договоры на вывоз ТКО. То у них нет необходимого норматива, то им выдвигают требования, по которым они никогда не работали. Сейчас вроде бы идут какие-то договорные процессы. С другой стороны, дачники просят оставить все, как было, когда они сами могли выбирать лицензированную организацию, осуществляющую вывоз отходов. Но сторонний перевозчик не может вывезти отходы — их у него не примут на полигоне.

Помимо дачников и экологов в значительной степени ощутили изменения и транспортные компании, осуществляющие вывоз мусора. По словам заместителя исполнительного директора компании «Арктика Сити» (бренд ИП Волкова) Евгения Книжника, с начала действия реформы ряд мелких компаний покинул рынок перевозок.

С рынка уходят нелегальные перевозчики ТКО — Была неверно оценена роль мелких компаний, поэтому в январе чуть не случился мусорный коллапс, — говорит собеседник издания. — Как только им пообещали закрыть въезды на полигон, они тут же ушли с рынка, забрав свои контейнеры. Их доля рынка составляла чуть ли не 40%. У нас появились новые объекты.

Он также рассказал о проблемах с расчетами за оказанные услуги по вывозу ТКО.

— Многие пока еще не получили все деньги за январь. Одно дело, когда речь идет о крупных компаниях, у которых есть некоторая «подушка безопасности» и которые могут пережить тяжелые времена. Мелкие компании, работающие у нас на субподряде, такой подушки не имеют, задержки по выплатам для них опасны. Приходится их дотировать из своих средств. Если бы деньги поступали вовремя, то все компании чувствовали себя более уверенно, — говорит Евгений Книжник.

— Объемы, которые вывозили мелкие нелегальные компании, а сейчас вывозим мы, наши субподрядчики, возросли в значительной степени. Это автоматически привело к удорожанию услуги. В декабре был определен тариф — 466 рублей за «куб». Он был установлен как для Новосибирска, так и для отдаленных районов области, где себестоимость работ в итоге оказывается в сотни, а то и в тысячи раз выше, поскольку одна из основных ее составляющих — это расстояние до полигона и плотность населения, — напоминает Книжник. — Мы делали расчеты: сколько стоит вывезти «куб» из отдаленных сел Венгеровского района — около 3,5 тысяч рублей. Естественно, там мусор за такие деньги никогда не вывозился, тем более не на местную свалку, а в Татарск, где будет размещаться концессионный объект.

Увеличение нагрузки после ухода с рынка мелких компаний, по словам представителя перевозчика, стало одной из причин фактического повышения расходов, особенно в сельской местности.

— Сталкиваемся с тем, что пока не создана в полном объеме необходимая коммунальная инфраструктура, — сообщили в компании в ответ на запрос редакции. — В тариф регионального оператора не включены затраты на приобретение контейнеров. Согласно пункту 3 Правил обустройства площадок органы местного самоуправления создают площадки накопления ТКО в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципального образования и законодательства Российской Федерации. Ведение реестра контейнерных площадок — обязанность органов местного самоуправления. На сегодняшний день ни одна администрация не предоставила такую информацию региональному оператору.

Ряд проблем в организации сбора мусора и последующего вывоза ТКО признает и компания-регоператор — ООО «Экология – Новосибирск».

В то же время в «Экологии-Новосибирск» заявляют, что это только начальный период реформирования системы утилизации ТКО в регионе. Работа будет завершена только после строительства всех запланированных объектов, когда органы местного самоуправления организуют контейнерные площадки и оформят необходимую документацию. В среднем это займет не менее трех лет.

Что касается информации, предоставляемой жителям области об оказываемых услугах, то, как сообщают в «Экологии – Новосибирск», люди могут получить ее в представительствах компании, открытых в 12 районах Новосибирской области. Всего на территории региона работают 33 форт-центра компании, по 2 действуют в Карасукском и Коченевском районах.

— В ближайшее время мы планируем открыть дополнительные представительства в Баганском и Тогучинском районах, в поселках Кольцово и Северном, — отметила генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова. — Нам необходимо обеспечить качество и доступность услуги для каждого потребителя, проживающего в Новосибирской области.

По информации ООО «Экология Новосибирск», услуга «Обращение с ТКО» оказывается в 280 населенных пунктах Новосибирской области и охватывает более 2,3 млн человек, вывоз ТКО осуществляют 12 компаний-перевозчиков, с которыми заключены договоры.

Фото: pixabay.com, автор- RitaE