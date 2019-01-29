— Очень серьезный вопрос, по этому поводу должна быть взвешенная позиция и решение. Пока не будет консультаций и именно взвешенных первичных обсуждений, сказать ничего не могу. В ближайшее время мы придем к единому мнению и озвучим его, — сообщил во время пресс-подхода глава регионального отделения «Единой России», вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли партия выдвигать кандидатов на пост мэра Новосибирска.

Член регионального политсовета, экс-глава реготделения «ЕР», глава фракции партии в региональном парламенте Валерий Ильенко отметил, что этот вопрос журналисты уже задавали неоднократно.

— Я убежден, что до объявления выборной кампании говорить нечего. Но должен присутствовать здравый смысл. Мы знаем ряд регионов, где есть непонимание между губернатором и мэром — это плохо для всех. Мы смотрим на здравый смысл. У нас все получается в лице Андрея Александровича (Травникова) как губернатора, — заявил Ильенко.

Панферов добавил, что стабильность в регионе значит очень многое, и «Единая Россия» отвечает, в том числе и за это.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут в сентябре 2019 года. 15 января 2019 года, на брифинге после завершения расширенного аппаратного совещания в мэрии Новосибирска, губернатор подтвердил политические договоренности, заключенные летом 2018 года. В кулуарах участники конференции говорили, что в качестве потенциального кандидата на пост главы города ранее обсуждался Андрей Панферов, в январе появилась информация о том, что на эту должность может претендовать Валерий Ильенко.

В начале января о том, что действующий глава города Анатолий Локоть может пойти на второй срок, говорил второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов. Сам Локоть эту информацию не комментировал. Среди претендентов, планирующих побороться за пост мэра, также называются депутат горсовета от ЛДПР Евгений Лебедев, депутат заксобрания от ЛДПР Дарья Украинцева, ЛГБТ-активист и бизнесмен (ООО «Гринтер» и ООО «Маскуло») Булат Барантаев, руководитель штаба Навального Сергей Бойко, бенефициар алкогольной компании «Витта» Сергей Проничев.

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