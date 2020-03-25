В 2019 году гостиницы Новосибирской области оказали услуг на 3,52 млрд рублей

За 2019 год в Новосибирской области объем платных услуг населению, оказанный гостиницами и аналогичными средствами размещения составил 3,52 млрд. руб., что на 3,7% больше чем в 2018 году, сообщает консалтинговое агентство R- аналитика.

По данным агентства, на 1 января 2020 года в Новосибирске осуществляли свою деятельность 140 гостиниц и 60 хостелов.

— По сравнению с прошлым годом их количество практически не изменилось, — констатируют эксперты.

Отмечается, что наибольшее количество гостиниц так и хостелов размещено в Октябрьском районе. Наиболее распространенная категория гостиниц в Новосибирске – «3 звезды». На их долю приходится около 40% всех мест.

Фото: Gensa Gensa