«Линевская компания по производству емкостей» передумала реализовывать проект в ТОСЭР Линево

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отменил свое распоряжение о реализации масштабного инвестиционного проекта «Организация производства емкостей, в том числе из нержавеющей стали на территории опережающего социально-экономического развития «Линево». Документ размещен на сайте регионального правительства.

— Отменить распоряжение губернатора Новосибирской области от 15.07.2019 № 152-р «О реализации масштабного инвестиционного проекта «Организация производства емкостей, в том числе из нержавеющей стали на территории опережающего социально-экономического развития «Линево» на земельном участке с кадастровым номером 54:07:020109:15», — говорится в распоряжении главы региона.

Причина — поступившее обращение от ООО «Линевская компания по производству емкостей» (дочернее предприятие ООО НПП «Беркут» — Ред.), содержащее уведомление об отказе от заключения договора аренды земельного участка, предоставляемого для реализации проекта.

Напомним, в конце 2018 года областной инвестсовет под председательством губернатора одобрил планы по размещению производства емкостей из нержавейки в ТОСЭР Линево Новосибирской области. Общий объем инвестиций в проект оценивался в сумму около 100 млн рублей. Статус масштабного инвестпроекта позволял компании получить в ТОСЭР земельный участок в аренду без торгов, площадью 4,12 га.

Фото: Юлия Данилова