В 2019 году «Обувь России» открыла более 200 магазинов

Группа компаний «Обувь России» в 2019 году продолжила активно расширять географию представленности торговых точек, сообщили в пресс-службе компании. «Обувь России» открыла более 200 магазинов, чистый прирост составил 181 магазин (с учетом релокации и закрытия некоторых торговых точек), и вышла в 125 новых городов. В результате на 31.12.2019 года розничная сеть Группы насчитывала 908 магазинов (из них 172 франчайзинговые) в 370 городах России.

— За два года география нашего бизнеса значительно расширилась, мы вышли в более 220 новых городов. С 2017 года мы удвоили собственную розничную сеть, что является отличным показателем. Текущие объемы бизнеса позволяют нам более эффективно работать с ассортиментом, снижать себестоимость продукции и повышать рентабельность магазинов. Поэтому в 2020 году мы сделаем упор на улучшении качественных показателей наших торговых точек: будем расширять ассортимент, вводя новые товарные позиции; усиливать сервисную составляющую бизнеса, развивая дополнительные услуги, включая доставку посылок; наращивать онлайн-продажи, — комментирует директор группы компаний «Обувь России» Антон Титов.

Отмечается, что наибольшее число открытий в 2019 году пришлось на Сибирский федеральный округ— 39%. На Дальнем Востоке заработало 22% новых магазинов, в Приволжье и на Урале — по 18%, в Северно-Западной части России — 3%. Как и в предыдущие годы, компания запускала торговые точки преимущественно в стрит-формате — 94% от числа новых открытий, на торговые центры пришлось 6%.

Фото: пресс-служба компании