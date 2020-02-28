В 2019 году пассажиропоток аэропорта Толмачёво на субсидируемых региональных рейсах вырос в семь раз

По итогам января – декабря 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил на субсидируемых региональных воздушных линиях 386 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта. Отмечается, что причиной существенного роста пассажиропотока (в 7 раз по сравнению с 2018 годом) является включение в список субсидируемых новых направлений — Воронеж, Нижний Новгород, Пермь, Сургут, Улан-Удэ, Новый Уренгой, Нижневартовск, Новокузнецк.

Программа государственной поддержки региональных авиаперевозок в 2019 году действовала в отношении 19 маршрутов — Воронеж, Горно-Алтайск, Каргасок, Когалым, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Пермь, Северо-Енисейск, Стрежевой, Сургут, Томск, Улан-Удэ, Уфа и Ханты-Мансийск.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что в софинансировании региональных рейсов в 2019 году приняло участие правительство Новосибирской области.

— В 2020 году количество направлений осталось прежним. Добавлены новые — Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Нижнекамск, Ульяновск, Салехард, сохранились — Воронеж, Горно-Алтайск, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Пермь, Северо-Енисейск, Стрежевой, Сургут, Томск, Ханты-Мансийск, — говорится в сообщении.

В текущем году правительство Новосибирской области продолжает софинансирование региональных рейсов из аэропорта Толмачёво с увеличением средств, выделяемых на цели софинансирования, до 368 млн руб. Воспользоваться субсидированными авиаперелетами в рамках постановления №1242 могут все категории пассажиров.

В рамках постановления Правительства РФ от 2 марта 2018 года №215 из Новосибирска в 2019 году осуществлялось субсидирование авиаперелётов отдельных категорий граждан, по 8 направлениям: Якутск, Хабаровск, Владивосток, Мирный, Чита, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Полярный. Всего в период с января по декабрь по восьми субсидируемым направлениям в города Дальнего Востока пассажиропоток составил более 908 тыс. человек (+ 13,6% к аналогичному показателю 2018 года). Наиболее активно растущими направлениями в 2019 году из разряда субсидируемых по постановлению № 215 стали Магадан (+36%), Полярный (+37 %) и Петропавловск-Камчатский (+42 %).

— В текущем году данная программа в дополнение к существующим маршрутам пополнилась такими направлениями как Улан-Удэ, Норильск, Благовещенск и Нерюнгри. Программа действует круглогодично, с прошлого года в неё включена дополнительная категория — многодетные семьи, — уточнили в пресс-службе.

Также в рамках постановления №215 предусматривается субсидирование авиаперевозок в Крым (Симферополь). В 2019 году данные авиаперевозки выполняли авиакомпании «Глобус», «Россия» и «АЛРОСА».

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