В зимние каникулы новосибирцы чаще покупали спорттовары

В первые дни нового года жители Новосибирска активно занимались онлайн-шопингом. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы, изучив платежи через сервис на онлайн-площадках с 1 по 8 января 2020 и 2019 годов.

В самом начале наступившего года на одежду и обувь новосибирцы тратили в среднем по 1083 рубля — на 49% меньше, чем в эти же дни 2019 года. Средний чек за косметику и товары для здоровья, наоборот, вырос на 7% и составил 3517 рублей.

Что касается товаров для дома и сада, то в минувшие праздники за товары этой категории горожане платили в среднем по 5492 рубля.

— Заметно увеличился их средний чек за цветы и растения — на четверть, до 2858 рублей, — отмечают в компании.

На товары для хобби жители Новосибирска тратили в среднем по 2744 рубля — на 24% больше по сравнению с первыми днями января 2019 года. А вот их средний чек за книги уменьшился на 50% и составил 211 рублей.

— В праздники были популярны также товары для активного отдыха и спорта. Новосибирцы платили за них в среднем по 10 294 рубля — на 85% больше, чем год назад. Их средний чек за спортивное питание и БАДы увеличился в 2,1 раза — до 4610 рублей, — говорится в исследовании.

Автовладельцы из Новосибирска в новогодние каникулы расходовали на запчасти и аксессуары для машин в среднем по 5982 рубля. Это в 2,1 раза больше, чем в первых числах 2019 года.

— В начале нового года горожане стали заметно больше тратить на продукты с доставкой. Средний чек в этой категории составил 1663 рубля — это на треть ниже, чем в первые январские дни прошлого года, — констатируют эксперты.

А вот в онлайн-магазинах бытовой техники новосибирские покупатели расходовали в среднем по 2510 рублей. Годом раньше этот показатель был почти в 2 раза больше — 4811 рублей. Средний чек новосибирцев за электронику составил 4551 рубль — на 46% больше, чем в первые дни 2019 года.

— В начале наступившего года новосибирцы развлекались не только интернет-шопингом. Так, средний чек за онлайн-игры составил 505 рублей (рост на 9%), за билеты в кино, театры, музеи и на концерты — 3575 рублей (на 55%). Также в новогодние каникулы некоторые горожане занимались образованием — за онлайн-курсы и мастер-классы люди платили в среднем по 2329 рублей, за услуги образовательных учреждений — по 1181 рублю, — резюмировали эксперты.

Фото: pixabay.com, автор- stevepb