Форум Сбербанка «Свое дело» впервые прошел в Новосибирске

Судя по комментариям опрошенных корреспондентом InfoPro54 предпринимателей, участие в форуме для них — это, в первую очередь, возможность послушать и пообщаться с известными экспертами.

— Флагман форума — Игорь Манн — спикер, который всегда рассказывает что-то полезное. В последнее время в своих выступлениях он уходит в сторону практики. На мой взгляд, это очень интересно, — говорит основатель и совладелец новосибирского книжного магазина «Перемен» Сергей Козяков. — Кроме того, на форуме есть возможность пообщаться с представителями бизнес-сообщества Новосибирска, что в перспективе может привести к созданию новых интересных коллабораций.

Выступая на пресс-подходе, Игорь Манн пояснил, что в последнее время, благодаря Инстаграму, начал анализировать, какое влияние оказывают его советы и рекомендации на участников различных форумов.

— Люди пишут, делятся результатами, благодарят, хвастаются. Кто-то говорит, что, вдохновленный моими рекомендациями, открыл свой бизнес. Меня это очень радует, — говорит Манн. — На мой взгляд, успешный предприниматель — это дар. Не все могут заниматься бизнесом. Но этот талант нужно развивать с помощью знаний.

В частности, выступая на форуме, Игорь Манн очень настойчиво рекомендовал участникам бизнес-сообщества Новосибирска не бронзоветь, всегда находить время, чтобы учиться, ставить перед собой амбициозные цели, не скупиться на создание комфортных условий труда для сотрудников и по максимуму использовать лайфхаки, чтобы снизить собственные затраты. Кроме того, по его оценкам, для успешного бизнеса крайне важным фактором является наличие наставника и обмен опытом с работающими на рынке предпринимателями, в том числе в других отраслях.

— Знакомьтесь с как можно большим количеством людей, спрашивайте друг у друга, общайтесь, — посоветовал эксперт. — Что касается института наставничества, то наиболее яркий пример его эффективности — это Сбербанк. Причем банк не держит этот опыт в себе, а с готовностью делится своими наработками в Agile, бережливом производстве, диджитализации и т.д. с предпринимателями. И многие амбициозные бизнесмены этим пользуются.

Генеральный директор компании Business Relation, преподаватель бизнес-школ MBA Владимир Герасичев рекомендовал предпринимателям особое внимание уделить командообразованию.

— Самое главное в командообразовании — способность и стремление лидера поставить перед собой цель по созданию в компании правильной рабочей среды. Иногда мы сфокусированы на том, чтобы искать сотрудников, исходя из их профессиональных навыков. Но если вы возьмете хорошего профессионала из одной среды, где он показывал высокие результаты, то в другой среде он может оказаться обычным рядовым сотрудником, — комментирует эксперт. — Выстраивание системы взаимоотношений внутри компании, на мой взгляд, ключевая задача любого руководителя. Но я не уверен, что все топы ее даже видят, не говоря уже о том, чтобы ее ставить и реализовывать.

По его наблюдению, в любом деле сейчас есть три составляющие: профессиональные знания, навыки и отношения. Только если собрать их все вместе, можно получить классную команду. Если делать акцент на чем-то одном — хорошая игра не получится.

Некоторые собеседники InfoPro54, сейчас работающие наемными сотрудниками, действительно не исключили, что рекомендации, полученные на форуме, в будущем станут для них стимулом для создания собственного бизнеса.

— Мне интересны принципы работы с клиентами, принципы продаж, развития бизнеса. Интересны кейсы реально работающего бизнеса. У меня есть планы по открытию собственного дела. Сейчас я прорабатываю концепцию и многие советы планирую обдумать, — пояснила одна из участников форума, работающая в сфере продаж.

Предприниматель Елена Хрипунова призналась, что ее заинтересовали советы экспертов. Часть из них она попробует применить на практике в своем бизнесе.

Кстати, интерес Сбербанка к темам, которые рассматриваются на форуме, вполне понятен. Как пояснила Татьяна Галкина, банк заинтересован в росте количества успешных и эффективных предпринимателей.

— Если их бизнес будет развиваться, а компании — показывать хорошую динамику роста, мы будем понимать, что эти предприниматели смогут стать нашими надежными партнерами. Кроме того, такие компании будут вносить бОльший вклад в экономику региона и страны, — поясняет банкир.

В планах Сбербанка — проведение новых форумов, полезных для предпринимателей — как действующих, так и новичков. По статистике банка, с каждым годом количество энтузиастов, желающих открыть свое дело, в регионах Сибири постоянно растет.