В 2019 году в России закрылась каждая пятая компания

Тренд последних лет на «депопуляцию» бизнеса – преобладание количества закрывшихся компаний над количеством новых – усилился в 2019 году, свидетельствуют результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В минувшем году закрылось в 2,3 раз больше компаний, чем открылось. В целом по стране свернула свою работу каждая пятая компания.

— В 2019 году в России начали свою работу 264,6 тыс. новых компаний (в исследовании берутся в расчет коммерческие предприятия без учета государственных и муниципальных предприятий), а прекратили деятельность – почти 611,8 тыс. Таким образом, в 2019 году на каждое открытое предприятие пришлось 2,3 закрывшихся, а убыль превысила 347 тыс. предприятий, — говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что диспропорция в пользу «умерших» предприятий планомерно росла последние годы.

— Наиболее ранние данные по демографии бизнеса датируются 2017 годом, тогда появилось 359,4 тыс. компаний, закрылось 510,7 тыс., то есть в 1,4 раза больше. В 2018 году открылись 290,2 тыс. новых компаний, прекратили работу 622,1 тыс., таким образом, на одно открывшееся предприятие пришлось 2,14 закрытых. Если в целом по 2017 году в России числилось 3,8 млн активных предприятий (имеющих сотрудников и ведущих хозяйственную деятельность), то в 2019 году таких осталось 3,12 млн, то есть за 3 года количество коммерческих предприятий сократилось на 680 тыс., или на 18%. Если же брать во внимание демографию всех организаций, включая государственные и муниципальные предприятия, то «смертность» стала превышать «рождаемость» еще с 2016 года, — уточняют аналитики FinExpertiza.

Эксперты подчеркивают, что сворачивали бизнес далеко не одни новички.

— Более половины из закрывшихся предприятий проработали свыше года – с рынка ушли более 28,8 тыс. компаний с опытом работы от года до двух лет, 85,6 тыс. компаний возраста от двух до трех лет, 85,7 тыс. трехлетних, 64,7 тыс. четырехлетних и свыше 48 тыс. компаний от пяти лет и старше, — говорится в исследовании.

Практически во всех регионах РФ в 2019 году количество закрывшихся бизнесов превысило число открывшихся, исключения составляют пять регионов – Ленинградская область (прирост на 585 предприятия), Чечня (+154 компании), Бурятия (+37 компаний), Ингушетия (+27 компаний) и Чукотка (+2 компании).

Наибольшая убыль предприятий (разница между ликвидированными и открытыми компаниями) зафиксирована в Москве (-124 497 компаний), далее следуют Санкт-Петербург (-31 782), Краснодарский край (-16 626), Свердловская область (-10 472), Московская область (-9 686), Новосибирская область (-9 275), Челябинская область (-8 142), Татарстан (-6 878), Пермский край (-6 878), замыкает десятку антирейтинга Самарская область (-6 697). При этом в данных регионах бизнес активнее всего как закрывался, так и открывался, однако динамика «смертности» все-таки оказалась сильнее.

Фото: throgers