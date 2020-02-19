Как не потерять и приумножить личные финансы

Сбербанк запустил образовательный проект в российских вузах — к циклу лекций топ-менеджеров банка подключились более 200 образовательных учреждений, в том числе два новосибирских.

На минувшей неделе в НГУЭУ прошла открытая лекция «Как стать финансово грамотным человеком». Перед будущими финансистами и экономистами выступил заместитель председателя Сибирского банка, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.

Популяризация финансовой грамотности среди молодежи, по мнению Безматерных, очень важна, чтобы студенты лучше разбирались в финансовых инструментах, могли осознанно делать выбор и противостояли тем, кто пытается незаконно заработать на недостатке финансовых знаний.

— Молодежь и студенты — та группа клиентов, с которыми мы охотно работаем. Это наше будущее. Скоро они выйдут на рынок труда и станут двигать вперед экономику страны, и от того, будут ли они финансово грамотными, зависит и их счастливое будущее, и будущее всей страны. Моя цель — рассказать не про банковский сервис, а про то, как быть успешным в современном, быстро меняющемся мире. Мы понимаем свою ответственность и перед широким кругом потребителей, поэтому с большим вниманием относимся к образовательным проектам, работаем с разными группами, помогаем людям узнать больше про финансовые инструменты, финансовое планирование, что позволит каждому быть эффективным в своей личной финансовой практике, — уверен Игорь Безматерных.

И. о. проректора по научной работе и общественным связям НГУЭУ Андрей Макарцев, в свою очередь, уточнил, что университет давно является площадкой для проведения различных просветительских мероприятий.

— Высокий уровень финансовой грамотности является одним из средств обеспечения безопасности каждого человека. Фактически подобная работа в рамках учебной деятельности идет постоянно. На таких мероприятиях наши студенты встречаются с представителями различных структур, иной раз и сами их организуют, пробуют себя в качестве спикеров, — прокомментировал Макарцев.

В НГТУ лекцию о финансовой грамотности (прошла 18 февраля) студентам прочитала председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

Спикер уточнила, что лекции Сбербанка ориентированы на разные группы потребителей финансовых услуг: от сотрудников коммерческих и бюджетных организаций до пенсионеров и студентов.

— Мы организуем уроки финансовой грамотности для различных групп населения, в том числе для людей маломобильных и с ограниченными возможностями. Что касается студентов, то для них, особенно выпускников, очень важно приобретение навыков финансового планирования, знаний о возможностях кредитных и инвестиционных продуктов, умение оценивать риски тех или иных инструментов, чтобы использовать их в своей жизни, понимание, что такое кибербезопасность. Мы хотим, чтобы все клиенты — как нашего, так и других банков — пользовались финансовыми услугами осознанно. Чтобы, получая ту или иную услугу в банке, они не испытывали разочарования и понимали отличия разных финансовых инструментов и риски их использования. Это позволит нашему обществу быть более грамотным, более продвинутым, избегать рисков, — объяснила Татьяна Галкина цель просветительских выступлений руководителей Сбербанка перед студентами.

Первый проректор НГТУ Геннадий Расторгуев уверен, что лекции по финансовой грамотности равно необходимы и студентам, обучающимся на специализированном факультете бизнеса, и будущим инженерам.

— Инженеры, приходя на производство, нередко сталкиваются с экономическими вопросами. Лекции по финансовой грамотности — это дополнительные компетенции, которые помогут нашим студентам правильно расставлять приоритеты и в своей будущей профессиональной деятельности, и в отношении личных финансов, — уверен Геннадий Расторгуев.

Выступая перед студентами, сотрудники банка объясняли важность эффективного умения управлять личными финансами в эпоху цифровизации. Большинство финансовых продуктов и услуг сегодня доступны клиентам в режиме онлайн. Различные операции — будь то продажа или покупка ценных бумаг, работа с вкладами, пополнение счетов, в том числе пенсионных — в настоящее время можно выполнять с помощью смартфона в любое время дня и ночи из любой точки мира. Такие навыки — показатель определенной финансовой культуры, которой должен владеть современный человек.

Лекторы постарались доходчиво и с конкретными примерами рассказать о том, как финансовое планирование помогает накопить на крупную покупку, что нужно знать о кредитах, какие бывают проценты, для чего нужны те или иные финансовые инструменты, чем отличаются стратегии инвестирования. Один из блоков лекций был посвящен финансовым рискам: человек может заболеть, остаться без работы, лишиться премии, потерять деньги или имущество — как застраховать себя от таких ситуаций. Говорили спикеры также о рисках мошенничества и хакерских атак, объяснили основы кибербезопасности при пользовании картами.

Фото предоставлены пресс-службой банка