Бизнесу, работающему на патентах и «упрощенке», могут ослабить налоговую нагрузку

Предприниматели, работающие на патентной системе налогообложения (ПСН) могут получить право уменьшать сумму исчисленного налога на уплаченные страховые взносы.

Эту поправку в Налоговый кодекс предложил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в письме премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину, передает ТАСС. https://tass.ru/msp/7874601 Возможность вычитать уплаченные страховые взносы из суммы патента может смягчить последствия отмены с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Сейчас в правительстве рассматривают патенты, как альтернативу ЕНВД, и рассчитывают, что на ПСН перейдет большая часть плательщиков «вмененки».

Кроме того, финансовый омбудсмен вышел с поправкой, которая может коснуться компаний, работающих по упрощённой системе налогообложения с налоговой базой «доходы минус расходы». Он предложил разрешить им исчислять страховые взносы с учетом понесенных расходов.