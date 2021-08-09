Грузоперевозчики начали диктовать клиентам свои условия

Вышли из пике

Как отмечает президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев, предыдущий, пандемийный, год был очень тяжелым для грузоперевозчиков. Резко упал спрос, снизились тарифы на перевозки. Лишь во втором полугодии началось медленное восстановление рынка. В 2021 году, по его словам, ситуация на рынке автомобильных перевозок изменилась кардинально.

— Экономика вышла из пике: торговые сети и производственные компании стали чаще обращаться за услугами транспортных компаний. Объемы грузоперевозок растут, можно сказать, что они уже вернулись к «допандемийному» уровню, тарифы увеличиваются. Сейчас уже перевозчик может диктовать свои условия клиенту. Грузовики не простаивают, они все в работе, — заявляет Трунаев.

Президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) Сергей Максимов отмечает, что тарифы на автомобильные перевозки в 2021 году уже выросли в районе 10-15%.

— Эта динамика начала формироваться в конце 2020 года и продолжается. Рост тарифов на автомобильные грузоперевозки связан с повышением стоимости топлива, которое занимает до 50% в цене перевозки, а также комплектующих, — говорит эксперт.

Российские автоперевозчики подняли тарифы на услуги вслед за ростом цен на дизельное топливо, сообщили Infopro54 во внешней пресс-службе компании «Авто-ПЭК», со ссылкой на генерального директора Дмитрия Иевлева.

— В июле средняя розничная цена дизельного топлива, по данным Росстата, выросла с начала года более чем на 3% и превысила 50,72 рубля за литр, — напоминает Иевлев.

Подорожание топлива стало ключевой причиной повышения тарифов в «Авто-ПЭК», поскольку в структуре себестоимости автоперевозок — это вторая по величине статья расходов, на нее приходятся около 30-35% затрат. Дополнительное влияние на тарифы оказали индексация платы в систему «Платон» и введение ограничений на проезд грузовиков по МКАД.

Трунаев также заявляет, что по сравнению с летом 2020 года в 2021-м тарифы на перевозки выросли в среднем на 15-20%, независимо от того, в каком направлении доставляется груз. Рост цен отмечают и те, кто возит грузы тентованными автомобилями, и владельцы рефрижераторов. Некоторые компании говорят о том, что им клиенты платят уже на 30%, и даже на 50% больше.

— Прирост тарифов по сравнению с началом года составил от 7 до 15%, — говорит Дмитрий Иевлев.

Напомним, на этой неделе федеральный «Коммерсант» со ссылкой на сетевых ритейлеров написал о том, что за последние два месяца перевозчики подняли цены на 10-30% на перевозку картофеля и овощей открытого грунта. Издание цитирует председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединение крупных ритейлеров) Игоря Караваева, по словам которого доставка фурой в 20 тонн из Волгоградской и Астраханской областей до распределительных центров в Москве год к году выросла в два раза, до 100 тысяч рублей за тонну.

— Наиболее существенный рост тарифов фиксируется на региональных перевозках (на небольшие расстояния, условно говоря, от Новосибирска до соседних областных центров). Малотоннажный транспорт теперь удается использовать более эффективно, с высоким КПД, — рассуждает Вячеслав Трунаев. — Влияют на тарифы и чрезвычайные ситуации. Так, в последние недели, после обрушения моста на Транссибе, из-за паводка в Забайкальском крае, вдвое взлетели тарифы на доставку грузов автотранспортом с Дальнего Востока в Новосибирск.

По его словам, ряд перевозчиков считает, что на рынке возник дефицит транспортных средств. Во-первых, все больше мелких перевозчиков уходят с рынка, понимая, что не могут эффективно работать в новых условиях. Их затраты растут (дорожает топливо, увеличивается цена запчастей и ремонта, стоимость новых грузовиков достигла просто заоблачных высот). Кроме того, с этого года отменен единый налог на вмененный доход для индивидуальных предпринимателей. В результате огромная армия ИП была вынуждена перейти на обычную систему налогообложения и, как следствие, повысить свои тарифы на перевозки.

— В общем, для мелкого перевозчика, даже несмотря на рост тарифов, работать в плюс становится все сложнее. Необходимо более грамотно и эффективно управлять ресурсами предприятия. А это не каждому удается, — констатирует Трунаев.

Впрочем, с утверждением о появившемся дефиците транспортных средств согласны далеко не все перевозчики. Они отмечают, что хотя мелкие игроки с рынка действительно уходят, но в то же время крупные компании активно расширяют свой парк грузовиков.

На ситуацию на рынке перевозок гораздо серьезнее влияет кадровый кризис. Профессиональных водителей категории «Е», по данным СААП, давно не хватает, а сейчас из-за пандемии в некоторых компаниях иногда просто некого бывает посадить за руль.

Для удешевления поездок компании используют различные способы оптимизации себестоимости услуг. Например, «Авто-ПЭК» запустил коммерческие контрейлерные перевозки по маршруту Москва – Владивосток и обратно. Это позволяет снизить себестоимость перевозки в отдаленные регионы. Еще одна возможность минимизировать издержки — использование газового топлива. «Авто-ПЭК» уже закупил 20 малотоннажных автомобилей ГАЗ на сжатом метане для внутригородской доставки и оснащает 20-тонные тягачи Renault газобаллонными системами.

— Такие системы позволяют автомобилям работать и на дизельном, и на газовом топливе. Сейчас оборудование установлено на пяти грузовиках, что позволяет экономить около 2,5 рубля на км. При достижении показателя экономии 20% от норматива оборудование планируется установить еще на 100 тягачей, — говорит Дмитрий Иевлев.

— На автомобильных перевозках, в отличии от железнодорожных, нет централизованного повышения. Здесь многое регулирует рынок. Хотя на него довольно серьезное влияние оказывают «серые» и «черные» перевозчики. За пандемию их процент немного уменьшился, так как были запреты на перемещение физлиц между регионами, в европейской части России на дорогах проверяли маршрутные и путевые листы. Сейчас «серые» и «черные» перевозчики вновь вернулись на дороги. Они могут серьезно демпинговать, так как не платят налог, — пояснил Максимов.

По мнению Сергея Максимова, дальнейшая динамика цен на услуги автомобильными грузоперевозками будет зависеть от стоимости топлива.

По словам Вячеслава Трунаева, далеко не все перевозчики смотрят на рыночную ситуацию 2021 года оптимистично. Те, кто работают на дальних расстояниях, отмечают, что в их сегменте за год тарифы выросли всего на 5-7% при росте затрат на 10%. Не растут тарифы и у тех, кто специализируется на перевозке негабаритных грузов.

— Вероятно, сказывается негативная роль нелегальных перевозчиков, тех, кто готов задешево перевезти груз без каких-либо разрешений. На днях в пригороде Новосибирска на трассе К-12 «Новосибирск – Колывань – Томск» была задержана колонна тралов, без разрешения перевозивших огромные, тяжелые «Белазы», — констатирует собеседник Infopro54.

Дешевле не будет

Рост тарифов на перевозку железнодорожным транспортом обусловлен госполитикой: ежегодно ФАС РФ утверждает приказ с официальным процентом индексации.

— В 2020 году тарифы на ж/д перевозки были проиндексированы на 3,5%, в 2021-м — на 3,7%, в 2022 году планируется индексация на 3,6%. По факту стоимость перевозок растет больше, так как это не только железнодорожный тариф, но и сопутствующие услуги, экспедирование, которые не являются объектом государственного регулирования, — говорит Сергей Максимов.

Гораздо более серьезная индексация произошла на сегменте контейнерных перевозок. Стоимость аренды контейнера повышалась с 600 долларов в 2019 году до 10 тысяч долларов в 2020-м в пиковые моменты. Сейчас она находится на уровне 5 тысяч долларов за контейнер. Причем эти тарифы были актуальны на всех направлениях.

Максимов напомнил, что в 2020 году были большие проблемы с поставкой грузов по железной дороге в Китай, вводились запреты на отгрузку: китайская сторона принимала 20-25% от обычного объема поставок. При этом из-за карантинных ограничений в КНР скопилось большое количество порожних контейнеров, которые застряли на границе. Много контейнеров зависло в США. Все это в итоге привело к взлету цен на фрахт. С другой стороны, резко вырос грузопоток угля, который начали закупать страны АТР, в том числе Китай. В результате пропускная способность пограничных переходов снизилась.

— В этом году стало немного полегче, но это очень небольшое облегчение, так как проблема с перевозкой грузов по железной дороге в Сибири и на Дальнем Востоке системная, решить ее можно будет только после реконструкции БАМа и Транссиба, когда будет увеличена пропускная способность наших магистралей, — поясняет эксперт. — Даже если полностью откроются все погранпереходы в связи с увеличением потока угольных грузов, ситуация с перевозкой остальных грузов серьезно не изменится.

По его оценкам, сейчас объем перевозок железнодорожным транспортом из Новосибирской области и Сибири находится на уровне 2019 года.

До конца 2021 года, по мнению Сергея Максимова, тарифы на железнодорожные перевозки расти не будут. Очередное решение ФАС и федеральной службы по тарифам ожидается в следующем году. Скорее всего, индексация произойдет на уровень инфляции минус 0,1%, как это заложено в проекте федерального бюджета на 2022 год.

— Что касается контейнерных перевозок, то здесь все будет зависеть от ситуации в мировой экономике, от того, как будут проходить следующие волны коронавируса. Но уже точно можно сказать, что к допандемийным ценам фрахта — 600 долларов за контейнер — мы не вернемся, — подчеркивает Максимов.

На транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Сибирь» в конце июня начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай сообщал, что в первом полугодии 2021 года на магистрали погружены более 150 млн тонн различных грузов, это выше уровня прошлого года на 5%.

— Растет погрузка не только угля, но и других номенклатур грузов. Уголь прибавил с начала года 7%, железная руда — 7 %, металлолом — более чем 36%. Кроме того, с начала года погружены 1 млн 700 тысяч тонн грузов в контейнерах, — говорил Грицай. — По итогам года мы планируем достигнуть показателя в 3 млн 600 тысяч тонн, что выше уровня прошлого года на 12%.

COVID покажет

По данным службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», со станций ЗСЖД в Новосибирской области с начала года были отправлены 663 контейнерных поезда, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе 74 контейнерных поезда — в Китай, через пограничные переходы Локоть, Забайкальск и Наушки. Еще 260 поездов отправлены через сухопутные пограничные переходы и припортовые станции Дальнего Востока, 329 поездов — на станции восточного и западного полигонов железных дорог, а также на станции Западно-Сибирской магистрали. В июне 2021 года погрузка каменного угля на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области превысила 1 млн тонн, что на 8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Сергей Максимов поясняет, что большая часть грузов, которые перевозятся авиатранспортом, фрахтуется на пассажирские самолеты, поэтому во время пандемии, когда были закрыты многие рейсы и страны, этот сегмент просел очень сильно. Коснулось это таких грузов, как цветы, скоропорт и прочее.

С другой стороны, шел процесс роста объема перевозок грузовыми самолетами медицинского оборудования, медикаментов, медицинских масок, почты, несмотря на то, что грузовых российских компаний у нас не так много. Для перевозки медицинских грузов были задействованы самолеты МЧС, Министерства обороны, других ведомств.

— Новосибирский аэропорт «Толмачево» по итогам первого полугодия стал одним из немногих в Сибири, где был зафиксирован прирост грузопотока на 2,9%. Это как раз и объясняется большим объемом перевозок медицинского оборудования и лекарств. Дальше сказалась тенденция снижения количества пассажирских рейсов, в итоге 2020 год по объему грузовых перевозок в Толмачево остался на уровне 2019-го, прирост — 0,05%, — говорит эксперт.

После того как маршруты стали открываться, начал восстанавливаться и объем авиаперевозок. В 2021 году положительная динамика сохраняется, объем грузопотока вырос на 2,8%.

Дальнейшая ситуация с авиаперевозками, по словам президента СТЭЛС, во многом будет зависеть от восстановления маршрутной сети.

— Иностранные компании в 2020-2021 годах заметно снизили свою активность. Кроме того, восстановление маршрутной сети с зарубежными странами для поставки грузов пассажирскими бортами только началось, — говорит Максимов.

По данным пресс-службы аэропорта «Толмачево», с начала 2021 года грузопоток составил 16 032 тонны, в том числе в июне — 2 621 тонну груза и почты. В июне продолжалось выполнение международных грузо-пассажирских рейсов по направлениям Киргизии, Узбекистана и Таджикистана в соответствии с действующими ограничениями. На направлениях Дальнего Зарубежья в июне из Толмачево выполнялись рейсы в Ларнаку, Пафос, Дюссельдорф, Франкфурт, Дубай, Сеул, Анталью и Каир. С января по июнь аэропорт обслужил 16 466 самолето-вылета.

Для сравнения: в 2019 году за полгода грузопоток составил 15 211 тонн, в том числе в июне — 2 671 тонну груза и почты. За первые полгода аэропорт обслужил 15 048 самолето-вылетов (+12,5% к аналогичному периоду прошлого года), в июне — 3 057 (+17,5%).

Плюсы пандемии

По наблюдению президента СТЭЛС, далеко не всем грузоперевозчикам удалось пережить пандемию и стагнацию экономики. Из-за падения объема перевозок значительная часть мелких игроков ушла с рынка. В основном речь идет о небольших компаниях, которые работали с двумя-тремя крупными клиентами. Просадка даже одного такого партнера больно ударила по бизнесу.

— Больший запас прочности оказался у тех, кто занимается смешанной мультимодальной перевозкой, в том числе контейнеров. В первой половине 2020 года при общем падении грузоперевозок на 27%, грузоперевозки контейнеров выросли на 32%. После локдауна ситуация скорректировалась, но по итогам года мы все равно увидели в регионе рост переработки крупнотоннажных контейнеров на 16-17%. По итогам полугодия 2021 года, на фоне всех существующих запретов динамика составила около 12-13%, — констатирует Сергей Максимов.

— В складской логистике в регионе в целом происходят интересные изменения. Продолжают строиться и запускаться в эксплуатацию новые склады. Это позволило немного снизить дефицит складов класса А и В, но при этом за пандемию возрос спрос на площадки для размещения продуктов питания, — комментирует Максимов.

При этом, несмотря на пандемию, в регионе и в округе в целом продолжается модернизация контейнерных терминалов. Некоторым игрокам, например «Евросибу», за счет прироста объемов грузоперевозок удалось ускорить развитие и реализацию проекта по созданию новой инфраструктуры контейнерного терминала.

По его оценке, в 2022 году в Новосибирской области ожидается ввод нескольких новых складских комплексов, причем объемы ввода будут выше допандемийного уровня. Эксперт называет это положительным фактором в развитии Новосибирского транспортно-логистического узла.