В 2021 году новосибирцы должны заплатить почти 2,4 млрд рублей по транспортному налогу

В Новосибирской области началась рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество за 2020 год. Как сообщил на брифинге начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Андрей Сударев, «письма счастья» поступят примерно 1.3 млн новосибирцев. Из них около 600 тыс — только в электронном формате. Сумму платежа можно посмотреть только на сайте ФНС, на Госуслугах она появится вместе с пеней после первого декабря, если до этого времени налогоплательщик не произведет оплату.

— Если налогоплательщик не получил налоговое уведомление, то необходимо выяснить причину его недоставки. Уведомления не формируются, если налогоплательщику предоставлены льготы, или сумма начислений составила меньше 100 рублей, или просто нет начислений в этом периоде. Среди возможных причин неполучения уведомления — оно может быть не доставлено почтой, — пояснил Андрей Сударев. — Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная (некорректная) информация об объекте имущества или его владельце (в т.ч. о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то для её проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы.

Общая сумма исчисленных имущественных налогов в 2021 году в Новосибирской области составила 4 млрд 071 млн руб. По сравнению с прошлым годом она выросла почти на 3,5 %. Самая большая доля у транспортного налога — 2 млрд 388 млн руб. (59%), 1 млрд 168 млн руб. (28%) — налог на имущество физических лиц и 515 млн руб. (13%) — земельный налог.

Налоги можно уплатить:

в электронном виде: через сайт ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а также через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ»;

по налоговому уведомлению: через кассы и терминалы кредитных учреждений, в офисах Почты России.

На сайте ФНС России налогоплательщик может заплатить не только за себя, но и за других (например, за родственников) через сервис «Уплата налогов за третьих лиц».

Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами истекает 1 декабря 2021 года.