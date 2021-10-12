В Новосибирске продажи мобильных телефонов выросли на 10%

По данным Авито, в третьем квартале этого года было продано на 10% больше мобильных телефонов по сравнению со вторым кварталом. Первые строчки в топ-10 традиционно заняли Apple, Samsung и Xiaomi.

— Из года в год, несмотря на высокую стоимость, лидирующую строчку в рейтинге по традиции занимает iPhone с долей 50% от всех продаж мобильных телефонов на Авито. Чуть меньшей популярностью пользуются смартфоны на платформе Android – Samsung и Xiaomi. По итогам III квартала, средний чек продажи мобильного телефона на сайте в Новосибирске составил 10 000 рублей, — комментирует Павел Комаров, руководитель категории «Бытовая техника и электроника» Авито.

На втором месте в топ-10 оказался бренд Samsung. В Новосибирске смартфоны Samsung можно приобрести в среднем за 9 000 рублей, по сравнению с прошлым кварталом средний чек сделки не изменился. Продажи устройств на сайте в городе выросли на 15%.

Замкнул тройку лидеров самых продаваемых марок бренд Xiaomi с долей рынка 13% и средним чеком сделки в 9 000 рублей. Продавать модели бренда в Новосибирске стали на 17% активнее.

Четвертое место в рейтинге самых продаваемых телефонов заняли гаджеты от Honor, на пятом месте расположились телефоны бренда Huawei. На долю каждой марки пришлось 6% и 3% от общего количества продаж соответственно. Также в десятку самых продаваемых телефонов вошли Nokia, Realme, Sony и Meizu, однако по доле рынка они сильно отстают от упомянутых выше конкурентов.

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