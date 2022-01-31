В 2021 году «Сибантрацит» увеличил добычу на 28%

По динамике роста добычи 2021 год стал рекордным для компании. «Сибантрацит» планирует сохранить высокие темпы производства в ближайшие три года в связи с продолжающимся ростом спроса на свою продукцию на международных рынках.

«Сибантрацит» экспортирует свыше 90% продукции. Отгрузка потребителям в 2021 году составила 22 млн 320 тыс. тонн. Число долгосрочных контрактов с потребителями составляет 70%.

Поставки на ключевой рынок – Китай – выросли на 18%. Поставки в Индию в 2021 году выросли на 51%, Южную Корею – на 38%. Также значительно, на 62%, выросли продажи в Европе.

В 2021 году «Сибантрацит» диверсифицировал и увеличил эффективность экспортных отгрузок: начал поставки по Северному морскому пути из порта Усть-Луга, отправку угля судами большой вместимости из порта Тамань, подписал с АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП, входит в дивизион НТК, Группы СУЭК) договор о перевалке в 2022 году 3 млн тонн угля с возможностью дальнейшего увеличения объемов и пролонгации договора до конца 2024 года.

Под программу увеличения добычи Группа «Сибантрацит» в 2021 году начала переход на использование высокопроизводительного горнотранспортного оборудования большой единичной мощности. Были приобретены 42 карьерных самосвала грузоподъемностью 220-240 т (28 единиц) и 130 т (14 единиц), пять электрических экскаваторов с емкостью ковша 12 м3.