В 2022 году Томская область на четверть сократила ввод жилья

Томская область в 2022 году ввела 354 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в телеграм-канале. В 2021 году ввод составил 476,6 тыс. кв. метров (на 5,6% больше чем 2020 году). В связи с этим можно делать вывод, что показатель 2022 года снизился на 25,7%.

— Из всего введенного жилья в прошлом году 100 тыс. кв. метров составило многоквартирное жилье (МКД), остальные 254 тыс. кв. метров составили объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС), — отмечает Владимир Мазур.

Лидером по вводу жилья, как и в предыдущие годы, остается Томский район — 194,5 тыс. кв. метров, хотя здесь также наблюдается снижение на 15% (в 2021 году было построено 223,3 тыс. кв. метров). В Томске в 2022 году было построено около 107 тыс. кв. метров ( в 2021 году 166,6 тыс. кв. м жилья), в Колпашевском районе — 6,3 тыс. кв. метров.

— Задача на 2023 год — ввести 500 тыс. кв. метров жилья. По сравнению с прошлым годом, когда застройщики сдали 354 тыс. кв. метров, это — трудная задача. Но — выполнимая, — написал Мазур.

Как сообщалось, по итогам 2022 года Томская область планировала ввести 472 тыс. кв. метров жилья. К 2030 году регион рассчитывает увеличить ввод жилья до 900 тыс. кв. м.

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