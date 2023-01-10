В Новосибирской области новый главный судебный пристав

Госуправление федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области возглавил Сергей Неведомский пока в статусе временно исполняющего обязанности руководителя. Об этом сообщают в УФССП по Новосибирской области. По информации службы накануне Неведомский, ранее возглавлявший приставов в Пермском крае, был представлен новым подчинённым в ходе официального визита в Новосибирскую область начальника организационно-контрольного управления УФССП РФ Ивана Николаева.

— В рамках визита Иван Николаев провел рабочую встречу с первым заместителем губернатора области Юрием Петуховым и представил ему временно исполняющего обязанности главного судебного пристава региона, — сообщает пресс служба ведомства. — Участники встречи обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия ведомства с региональными органами власти. В этот же день Иван Николаев и Сергей Неведомский провели рабочие встречи с руководством правоохранительных органов и судейского сообщества Новосибирской области.

По информации ГУФССП России по Новосибирской области, свой трудовой путь в Федеральной службе судебных приставов Сергей Неведомский начал в 2000 году в должности судебного пристава-исполнителя подразделения судебных приставов Боготольского района Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. С 2013 года Неведомский занимал должность заместителя руководителя Управления ФССП России по Красноярскому краю, с 2019 года возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Предшественник Сергея Неведомского в качестве главного пристава в Новосибирской области Эдуард Бабков занимал свою должность в качестве исполняющего обязанности с декабря 2018 года после ухода Виталия Эрлера, официально утверждён в должности начальника был полгода спустя — в июне 2019-го.

За этот период ведомство отметилось громким уголовным делом в отношении заместителя начальника Елены Кирилловой, подозреваемой в получении взятки в сумме 50 тыс рублей в обмен для снятия ограничения на вылет за границу с бизнесмена-должника.

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