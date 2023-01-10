Руководителем новосибирского отделения Социального фонда РФ назначен Александр Терепа

Управляющим отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Новосибирской области, объединившего в себе функции и полномочия, возложенные ранее на региональные отделения ПФР и Фонда социального страхования, стал Александр Терепа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Социальный фонд России, региональное отделение которого мне доверили возглавить, обеспечивает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые были в компетенции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования региона, — прокомментировал Александр Терепа.

Глава Фонда отметил, что размеры многих выплат увеличатся: одни увеличатся за счет индексации, так, например, страховые пенсии проиндексированы с 1 января на 4,8%, другие — увеличатся за счет роста размера прожиточного минимума, который также подрос с 1 января.

— В целом планируется, что на выплаты жителям региона отделение СФР направит в следующем году порядка 230 миллиардов рублей. А получать услуги СФР граждане могут как дистанционно в электронном виде, так и в объединенных офисах клиентского обслуживания, которые работают в каждом районе города и области, — заключил Александр Терепа.

Терепа также является депутатом регионального парламента Новосибирской области. Возглавляет комитет по строительству и ЖКХ. Входит в партию «Единая Россия».

Фото с сайта Заксобрания НСО