2ГИС и новосибирская прокуратура договорились о сотрудничестве

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «ДУБЛЬГИС» в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Дениса Лукьянова и прокуратурой Новосибирской области в лице прокурора Новосибирской области Александра Бучмана.

— Взаимное сотрудничество в сфере информационно-телекоммуникационных технологий будет способствовать своевременному информированию, формированию комплексной картины проблем, волнующих жителей Новосибирской области, обеспечению обмена информацией для их оперативного разрешения и своевременного принятия мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

«2ГИС» — международная картографическая компания, выпускающая одноимённые электронные справочники с картами городов с 1999 года.

Главный офис «2ГИС» находится в Новосибирске. В 2021 году компания открыла офис разработки в Санкт-Петербурге. Компания разрабатывает справочники для многих городов России, а также некоторых городов за рубежом в Казахстане, и так далее. В декабре 2021 года в справочнике 2ГИС появилась Белоруссия. У компании, по состоянию на июль 2021 года, более 30 собственных филиалов преимущественно в крупных городах России и более 50 франчайзи-офисов в других городах. По данным компании на ноябрь 2021 года, карты-справочники 2ГИС содержат 20,5 тыс. населённых пунктов (из них 790 городов) в 12 странах, а их месячная аудитория превысила 55 миллионов пользователей. Сервис ежедневно обрабатывает более 20,5 млн поисковых запросов.

Также 2ГИС включает в себя справочник организаций, поиск проезда на общественном и личном транспорте, линейку для измерения расстояний, отображение пробок в некоторых городах, навигатор для пешеходов и водителей многих видов транспорта с подсказками по маршруту и голосовыми указаниями. Список сервисов на платформе постоянно пополняется.

Ранее редакция рассказывала о том, что у депутатов возник вопрос по какому принципу на дорогах области устанавливают видеокамеры.