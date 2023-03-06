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Арестовали одного из субподрядчиков ледовой арены в Новосибирске

  • 06/03/2023, 11:54
мошенничество с бюджетными средствами
Его обвиняют в мошенничестве на 104 млн рублей.

В Новосибирске по подозрению в хищении более 100 миллионов рублей арестован 53-летний гендиректор компании ООО «Строймонтаж» Михаил Волович. Фирма является подрядчиком по строительству ледовой арены. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Как пишет издание, Октябрьский районный суд Новосибирска отправил бизнесмена под стражу до 27 апреля. Адвокат Виталий Окунев просил суд ограничиться домашний арестом, но получил отказ. Михаила Воловича задержали в Москве и конвоировали в Новосибирск. Эту информацию редакции подтвердили управлении судебного департамента в Новосибирской области.

Михаил Волович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного чю4 ст.159 УК РФ. Руководителя компании — субподрядчика заподозрили в финансовых махинациях с фондом оплата труда, предполагаемая сумма хищений, по подсчетам следствия, составила около 104 млн руб. За мошенничество в особо крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Возведение ледового дворца спорта в Новосибирске изначально стартовало для проведения матчей Международного молодежного чемпионата мира по хоккею. Однако в конце февраля 2022 года Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения соревнований. Вначале местные власти рассчитывали сдать объект к сентябрю 2022 года, позднее стало известно об изменении сроков ввода объекта, они были перенесены на декабрь. Отставания в темпах строительства ледового дворца не раз становилось предметом критики со стороны федеральных органов власти, депутатов и надзорных ведомств.

Акт ввода ЛДС в эксплуатацию был получен 30 декабря 2022 года, однако матчи на арене до сих пор не начались. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную арену на 10,5 тыс. зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей, спортивный, тренажерный залы, раздевалки для команд, офисы делегаций и дополнительные помещения. Планируется, что комплекс станет ареной для всероссийских соревнований по фигурному катанию, а также домашним стадионом хоккейного клуба «Сибирь». Изначально стоимость строительства ледовой арены оценивалась в 10 млрд рублей, к сентябрю 2022 года она выросла до 14,4 млрд рублей.

Напомним, что прокуратура Новосибирской области провела проверку исполнения бюджетного законодательства при строительстве многофункциональной ледовой арены. По данным прокуратуры, генеральный подрядчик ООО «ЭлинАльфа» не исполнил свои обязательства в установленный государственным контрактом срок (до 31 августа 2022). К моменту истечения срока договора объем невыполненных работ составил 54%.  Поэтому решением мирового судьи 2-го судебного участка Кировского судебного района Новосибирска указанное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 106 млн. рублей.

Также прокуратура Новосибирска возбудила два уголовных дела против директора «Метро МИР» Александра Мысика. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

 

Ранее редакция сообщала о том, что омские предприятие переориентировались на Восток

Фото с сайта Управления Росреестра по Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело мошенничество с бюджетными средствами мошенничество ледовая арена


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