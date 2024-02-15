В 2023 году Новосибирская область экспортировала зерно в 12 стран мира

В 2023 году объем экспорта зерновых культур с территории Новосибирской области увеличился в 1,5 раза и составил 1 миллион 192 тысячи тонн. По данным Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям инспекторами отдела фитосанитарного надзора проконтролировано и оформлено более 28 тысяч партий зерновых культур для отправки за пределы региона.

В ведомстве уточнили, что в 2023 году номенклатуру экспортируемых сельскохозяйственных культур составили партии пшеницы (527,8 тысяч тонн, 44%), ячменя (218,6 тысяч тонн, 18%), горох (149,5 тысяч тонн, 12,5%), рапс (104,5 тысяч тонн, 9%), лён (100,5 тысяч тонн, 8,5%). Кроме того, регион экспортировал гречиху, овёс, подсолнечник, бобы соевые, рожь, чечевицу и горчицу. На них пришлось около 91 тысячи тонн или 8% экспорта.

— Экспорт зерна осуществлялся в 12 стран мира, а также в Калининград с последующей отгрузкой на экспорт, — рассказал заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Андрей Каждан.

Он добавил, что в 2023 году Поднебесная вышла на первое место по закупкам зерна из Новосибирской области. На нее пришлось 567,5 тысяч тонн или 48% экспорта. Кроме того, значительная доля экспортного зерна — 384,5 тысяч тонн или 32% — отгружена в Республику Казахстан и 159 тысяч тонн (13%) — в Киргизию. Еще 3% (31 тысяч тонн) экспортировано в Монголию и 4% (50 тыс тонн) в другие страны, такие как Беларусь, Латвия, Малайзия, ОАЭ, Корея, Пакистан, Тайвань, Союз Мьянма, а также Калининград.

Ранее редакция сообщала, что экспорт зерновой продукции в Китай из Новосибирской области увеличился в пять раз.