Водителя грузовика с медикаментами задержали на границе под Новосибирском

Пограничники ФСБ задержали водителя грузовика при пересечении границы с Казахстаном на пункте пропуска «Павловка». У мужчины обнаружили медпрепарат, оборот которого ограничен на территории России.

В последствии экспертиза установила, что изъятые ампулы содержат сильнодействующие вещества.

— По материалам погрануправления следственным отделом МО МВД «Карасукский» возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду сильнодействующих средств, — сообщили в пресс-служб Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. На время следствия задержанный будет находится под стражей.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники пограничного УФСБ изъяли более 13 килограммов черной икры у частного предпринимателя в Новосибирске.