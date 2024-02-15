Водителя грузовика с медикаментами задержали на границе под Новосибирском

Пограничники ФСБ задержали водителя грузовика при пересечении границы с Казахстаном на пункте пропуска «Павловка». У мужчины обнаружили медпрепарат, оборот которого ограничен на территории России.
В последствии экспертиза установила, что изъятые ампулы содержат сильнодействующие вещества.
— По материалам погрануправления следственным отделом МО МВД «Карасукский» возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду сильнодействующих средств, — сообщили в пресс-служб Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. На время следствия задержанный будет находится под стражей.
Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники пограничного УФСБ изъяли более 13 килограммов черной икры у частного предпринимателя в Новосибирске.
Фото: freepik.com-xb100
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