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Снизить артериальное давление можно не только с помощью лекарств

  • 15/02/2024, 14:44
Автор:
Снизить артериальное давление можно не только с помощью лекарств
Необычными способами поделился врач.

Каким образом можно снизить артериальное давление, не прибегая к помощи лекарственных препаратов, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов, пишут «Известия».

По словам специалиста, когда у вас резко поднялось давление и нет возможности принять лекарство, чтобы решить эту проблему, нужно прежде всего снизить физическую нагрузку и постараться успокоиться. При этом, необходимо принять такую позу, чтобы голова была выше тела. Расположите под спиной подушки так, чтобы область сердца оказалась чуть выше нижних конечностей, рекомендовал врач.

Для успокоения можно заварить мяту или накапать в воду десять капель пустырника, боярышника или тысячелистника. А лучше всего принять теплую ванну на основе хвои. Станислав Ионов предупредил, что людям с повышенным давлением ни в коем случае нельзя посещать парилки в банях. Это навредит здоровью.

Профессор отметил, что хороший способ понизить давление — положить на воротниковую зону прохладное полотенце и сделать горячую ванночку для ног. Однако, если все вышеперечисленные меры не возымели эффекта, обязательно обратитесь в лечащему врачу.

Ранее редакция сообщала, какую ошибку допускают люди при измерении давления.

Фото: freepik.com — freepik

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : как понизить давление без лекарств здоровье давление человека


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