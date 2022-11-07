В 2023 году речные электротеплоходы Emperium будут выполнять рейсы в Красноярске

Суда на электродвижении компании Emperium (входит в Sitronics Group) начнут осуществлять регулярные речные пассажирские перевозки и прогулочные рейсы в Москве и Красноярске в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на президента компании Sitronics Group Николая Пожидаева.

— Уже со следующего года производимые Emperium суда будут выполнять регулярные речные пассажирские перевозки и прогулочные рейсы в Москве и Красноярске, — отметил Пожидаев.

По его словам, сегодня интерес к электросудам проявляют города с активным речным трафиком. По мнению президента компании, наиболее актуальна возможность перехода на суда на электродвижение для Санкт-Петербурга, Самары, Красноярска, Нижнего Новгорода, Перми.

Ранее круизная компания «Водоходъ» (Москва, работает в Красноярске) сообщила, что планирует увеличить флот на пять судов на электродвижении. Одно судно уже проходит ходовые испытания в Красноярске, еще два компания ожидает ввести в эксплуатацию в 2023 году.

ООО «Emperium» — компания, занимающаяся производством судов на электрической тяге: скоростного катамарана Ecocruiser, судна Ecovolt, предназначенного для водных прогулок, экскурсий и пассажирских перевозок, а также судов Ecobus и Cityvolt, предназначенных для использования в качестве водных автобусов-электроходов.

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