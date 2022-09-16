Речные круизы из Новосибирска «садятся на мель» в русле Оби

В Новосибирской области намерены развивать круизный туризм. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Возможности расширения круизного туризма на территории страны обсуждались недавно в ходе заседания Госсовета по туризму, и важность его развития подчеркнул президент Владимир Путин.

— Мы хотим расширить круизный туризм и на наших северных реках, и на Байкале. Будет большая программа с Минпромторгом России по созданию круизных судов, инфраструктуры с берегоукреплением, причальными стенками и так далее, чтобы позволить гражданам еще лучше узнать нашу страну, — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Напомним, в Новосибирской области программы речных круизов игроки туристического рынка пытаются запустить уже несколько лет. Наиболее активно на этом сегменте работает ООО Судоходная компания «Норд-Вест» (бренд REMIX). В 2016 году «Норд-Вест» запустила маршрут «Невероятная Сибирь». В ходе рейса были организованы остановки в городах Бердск – Томск – Колпашево – Нарым – Нижневартовск – Сургут – Ханты-Мансийск – Октябрьское – Березово – Салехард с посещением местных музеев и достопримечательных мест, пикниками и рыбалкой. Протяженность маршрута круиза составляла 2 754 км. Второй речной круиз компании — «Невероятные краски великих сибирских рек» ― осуществлялся из Омска через Тобольск в Салехард к Полярному кругу. В ходе круиза путешественники делали остановки в Омске, Большеречье, Таре, Усть-Ишиме, Тобольске, Увате, Ханты-Мансийске, Октябрьском, Березовом, Салехарде. Самый короткий круиз «Южно-Сибирская одиссея» был организован по Оби и Обскому морю: Бердск – Камень на Оби – Барнаул – Абрашино – Завьялово – Бердск. Протяженность маршрута круиза составляла 852 км, 5 дней пути.

— До этого компания уже ходила по нашему водному маршруту ― сначала до Омска. Потом решила, что более оптимально продлить речной круиз до Салехарда. Год мы отработали, приезжали туристы из Швейцарии и Германии. Два года пандемии пошли в минус, так как границы были закрыты. В этом году мы ожидали приезда туристов, но в связи со спецоперацией они не приехали. Отмена тура произошла практически в самый последний момент, так как многие туристы планировали перелет в Россию через Казахстан, но не сложилось, — пояснил редакции собственник СК «Норд-Вест» Александр Илющенко. — В итоге мы эти круизы отменили, так как иностранцы ехали к нам за экзотикой, а российского туриста такой экзотикой не удивишь. Кроме того, для россиян такие туры довольно дороги.

В 2019 году СК «Норд-Вест» заключила договор о сотрудничестве со швейцарской круизной компанией Thurgau Travel.

Сейчас оператор полностью переформатирует свою программу, потому что на участие иностранце в речных круизах Сибири, по словам Илющенко, в ближайшие годы вряд ли можно рассчитывать в принципе. Сейчас все маршруты адаптируются под местного гостя.

— Мы пересматриваем рейс речных круизов на более короткий: Новосибирск – Томск. С администрацией города и Томской области уже заключили договор о сотрудничестве по развитию круизного туризма на 2023 год, — пояснил собеседник редакции. — У нас в компании три теплохода вместимостью до тысячи человек. Два из них ориентированы на прогулочные туры, но при наличии спроса могут быть перепрофилированы на речные круизы. Мы планируем делать «зеленую стоянку» в Бердском остроге, затем по направлению к Томску делать еще одну стоянку с ночевкой. Обратный путь гости также могут совершать на теплоходе, либо пересесть на железную дорогу, либо принять участие в экскурсии на автобусах. Соответствующие переговоры с РЖД и перевозчиками мы также уже провели.

По словам председателя правления некоммерческого партнерства «Новосибирская ассоциация туристских организаций» Дмитрия Микитченко, в Сибирском федеральном округе круизный туризм активно развивается в Красноярском крае.

— У Агентства по туризму Красноярского края годовой бюджет сегодня составляет около 1 млрд рублей. У новосибирского Минэкономразвития на программу по развитию туризма заложены около 50 млн. Почувствуйте разницу, и все станет понятно, — комментирует Микитченко. — У нас в регионе нет причальной инфраструктуры, за исключением крупных городов, нет экскурсионных программ, рассчитанных на речные круизы. Кроме того, Обь в нижних течениях теряет судоходность уже в июле, что также препятствует развитию круизных проектов. Бизнесу они неинтересны, так как окупить расходы за сезон в два-три месяца невозможно. Никто не будет создавать инфраструктуру ради одного маршрута.

— У нас практически не чистят и не углубляют русло реки Обь. В результате туристический сезон в томском направлении у нас длится всего два месяца. Уже в августе подходной канал Шлюза не всегда пропускает теплоходы с осадкой 1,4 м. Плюс далеко не всегда суда могут пройти пороги на Оби. Три года назад из-за того, что река сильно обмелела, нам пришлось швейцарских туристов перевозить автобусами из Томска в Новосибирск, так как теплоход не мог пройти через пороги и остался в Томске ожидать подъема воды, — вспоминает Илющенко. — Кроме того, в теплоходах 305-й серии самые затратные статьи расходов ― ГСМ и оплата труда команды. Если ходить на дальние расстояния, то экипаж должен быть укомплектован по круизным стандартам. При эксплуатации судов в полном режиме в течение всего двух месяцев в году с сохранением цены доступной для российского туриста отбить такие расходы нереально, поэтому нам придется делать акцент на коротких трехдневных маршрутах.

Александр Илющенко также назвал подводные камни, о которые «бьется» круизный туризм в Новосибирской области. По его словам, к речному флоту в регионе отношение параллельное — он выживает сам по себе, и на него пока внимание практически никто не обращает.

Еще одна большая проблема, по словам главы СК «Норд-Вест», — причальная стенка в Новосибирске, которая в результате различных преобразований отошла компании ООО «Речной флот».

— С большими круизными теплоходами на постоянной основе мы сейчас не можем вставать к этой причальной стенке. Планируем вынести эту проблему на рассмотрение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, а также обсудить ситуацию с углублением русла Оби и еще рядом шагов, необходимых для развития программы речных круизов в регионе, — рассказал Александр Илющенко. — Мы двумя руками поддерживаем поручение президента РФ о развитии круизного туризма и рассчитываем, что в стране появится программа грантов, поддерживающая участников этого сегмента туриндустрии. Недавно наша компания получила грант на развитие Бердского острога от Минэкономразвития области, поэтому мы можем точно сказать, что такая поддержка очень полезна для турбизнеса.

Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова также обозначила ряд задач, требующих федерального внимания для развития круизного туризма в регионе. По ее словам, прибрежная территория реки нуждается в комплексном инфраструктурном обустройстве, включающем берегоукрепление, дноуглубление, оборудование марин, причальных стенок и пляжей. Кроме того, необходимо создавать сеть заправок для судов, осуществляющих круизы.

Ранее редакция рассказывала, что в области прорабатывают большой водный маршрут для туристов.