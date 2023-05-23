В 2023 году улицы Народную и Ипподромскую отремонтируют полностью

В этом году будет полностью капитально отремонтирована ул. Народная, завершен ремонт ул. Ипподромской, а также примыкающий к ней участок ул. Танковой. Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход ремонтных работ на участке.

«В этом году ул. Ипподромская будет приведена в нормативное состояние на всём протяжении, включая выход на четвёртый мост. Важно закончить эти работы в текущем году одновременно с завершением строительства четвёртого моста, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Сейчас идёт ремонт в точках примыкания улиц Ипподромской, Народной и Танковой. Танковая, как продолжение Ипподромской, ремонтируется по нашей региональной программе. Ул. Народная является альтернативой ул. Богдана Хмельницкого, здесь очень интенсивное движение, в этом году она будет полностью отремонтирована».

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядной организацией ООО «Дорсиб плюс» выполняется ремонт участка дороги на ул. Народной, протяженностью 3 километра, от ул. Танковой до ул. Новая Заря. На сегодня выполнено фрезирование и устройство выравнивающего слоя – 90 %. После прохождения лабораторных исследований строители приступят к устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, восстановлению искусственных дорожных неровностей и подъему смотровых и дождеприемных колодцев с применением литого асфальтобетона.

Кроме того, продолжается ремонт ул. Ипподромской. В этом году строители приступили к реализации I и III этапов работы. I этап – от ул. Кривощековской до ул. Военной, протяженность участка – 1661 м, III этап – от ул. Гоголя до ул. Танковой, протяженность – 1994 м. Магистраль отремонтируют в рамках национального проекта БКД. Подрядчик – ООО «Перлит-Строй».

Контрактом предусмотрены работы по исправлению продольного и поперечного профилей покрытия путем фрезерования, по устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, а также ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком с использованием стеклянных микросфер, замена и установка недостающих секций пешеходного ограждения, ремонт двух светофорных объектов: перекрестки с ул. Военной и с ул. Кропоткина.

Выполнены работы по фрезерованию на 98 %, по устройству выравнивающего слоя – на 90 %, также ведутся работы по установке бортовых камней.

По словам начальника МКУ «УДС» Виктора Хихлова, ул. Ипподромская – это переходящий объект БКД, к ремонту приступили в 2021 году. Все ремонтные работы выполняются согласно графику. Завершить работы на ул. Ипподромской планируется в конце сентября, на ул. Танковой и ул. Народной – в конце августа.

Вместе с тем в рамках программы «Развитие автомобильных дорог» 13 мая начался ремонт участка дороги на ул. Танковой, протяженностью 330 м, от ул. Ипподромской до ул. Богдана Хмельницкого. Подрядная организация – АО «Новосибирскавтодор». Здесь также предусмотрено исправление продольного и поперечного профилей покрытия путем фрезерования и устройства выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетонной смеси, подъем смотровых и дождеприемных колодцев.

Мэр Анатолий Локоть отметил, что на особом контроле – оформление примыканий дорожного покрытия к колодцам подземных коммуникаций. В этом году, как и в прошлом, качество выполненных работ контролируют независимые эксперты. На ул. Народной уложен первый слой асфальта, сделаны вырубки и отправлены в лабораторию. Если результаты будут признаны удовлетворительными, работы продолжатся.