«Золотой стандарт», который повысит качество школьного образования, вступил в силу

Согласно ожиданиям депутатов, новый закон о «золотом» стандарте образования непременно приведет к повышению качества школьного образования.

В стране будут введены федеральные основные образовательные программы по всем предметам вместо примерных, а учебники изготовят по госзаказу.

Решение о принятии такого закона продиктовано частыми жалобами со стороны родителей, которые при переводе ребёнка в другую школу, даже в рамках одного города, сталкивались с проблемой разночтения школьных программ.

— Золотой стандарт качества знаний детей — уровень, ниже которого не могут дать знания ребенку, — пояснили в Госдуме.

О плюсах данного решения в карточках с официального телеграм-канала Госдумы.

Ранее редакция сообщала, что Минобрнауки предлагает выделить специалитет в отдельную ступень образования.

Фото базовое с сайта pixabay.com, карточки пресс-службы Госдумы