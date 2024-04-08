За неделю 76 пожаров произошло в Новосибирской области

За минувшую неделю в Новосибирской области произошло 76 пожаров. К сожалению, два человека погибли, а еще четыре получили ранения.

Сотрудники МЧС России спасли 31 человека. Например, ночью 6 апреля в Тогучине произошло возгорание в одном из многоэтажных домов. Тогда было эвакуировано шесть человек, а пожар был потушен.

Напомним, что в Новосибирске разработали специальный раствор для предупреждения лесных пожаров, который на данный момент покупает только Ростовская область.

Ранее редакция сообщала о том, что пожарные эвакуировали 6 жителей многоэтажки в Новосибирске.