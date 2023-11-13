Рекламодателям

В 2023 году впервые более половины продаж ипотеки придется на господдержку

  • 13/11/2023, 14:03

На фоне регулирования рынка ипотечного кредитования спрос заемщиков продолжает смещаться в сторону кредитов с господдержкой.

При общем снижении выдач в октябре, в ВТБ доля льготных сделок достигла 67% и уже на 13 пп превышает значения августа. Схожая тенденция характерна для ипотечного рынка вВТБ: в 2023 году впервые более половины продаж ипотеки придется на господдержку целом. По прогнозам банка, до конца года доля госпрограмм достигнет максимальных 55% в общем объеме продаж ипотеки российских банков. Ранее рекордное значение было зафиксировано в 2022 году (47%).

Еще в августе доля льготных сделок в выдачах ипотеки ВТБ составляла 54%, в сентябре – 62%. Наибольшая динамика зафиксирована в рамках Дальневосточной ипотеки: за последний месяц она продемонстрировала рост на треть к максимальным показателям сентября и в 2 раза – августа. В четвертом квартале общая доля госпрограмм может увеличиться до 70%.

«За последний месяц на фоне общего ужесточения денежно-кредитной политики регулятора доля сделок с господдержкой стала заметно больше. Учитывая все сложившиеся на рынке факторы, на сегодняшний день одни из самых доступных и выгодных условий кредитования действуют именно по льготным программам. За десять месяцев клиенты ВТБ по субсидируемым ставкам уже оформили жилищные кредиты почти на 700 млрд рублей, что превышает значения прошлого года почти в 1,3 раза и более чем вдвое – 2021 года. До конца года этот объем увеличится до 830 млрд. В результате, в четвертом квартале до 70% ипотечных выдач будут проходить с господдержкой. Схожая тенденция характерна для всего рынка: мы ожидаем, что в этом году россияне возьмут ипотеку на льготных условиях на рекордные 4 трлн рублей, что впервые составит больше половины от всего объема выдач российских банков», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

 

Фото freepik.com/author/pch-vector

358

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ипотека ВТБ


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Военные пенсионеры — участники СВО будут получать полную компенсацию пенсии
3/11/23 10:15
Боец из Новосибирской области Валентин Чебыкин погиб в зоне СВО
1/11/23 11:38
Военный комиссар НСО озвучил сумму зарплат на СВО
31/10/23 20:20

Уборка урожая все еще продолжается в Новосибирской области

Осталось убрать около 2% посевных площадей.
Читать далее >>

Маленькой Кристине нужна помощь в реабилитации после онкозаболевания

Программа реабилитации стоит 286 тысяч рублей.
Читать далее >>

Неотрущобам не хватает культуры: Анатолий Кубанов предложил бороться с деградацией в Новосибирске

Депутат настаивает на увеличении объектов культуры в спальных районах города.
Читать далее >>

Застройщикам Радужного дали по 4 года колонии за обман дольщиков

От действий застройщиков пострадали 146 покупателей жилья в новостройках в селе под Новосибирском.
Читать далее >>

14 млрд рублей Новосибирская область не успеет потратить в 2023 году

Часть задач, поставленных на 2023 год, не будет выполнена — об этом сообщил министр финансов региона на публичных слушаниях проекта закона о бюджете.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Герман Тепляков, эксперт в области визуальной психодиагностики и этологии человека, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Жизнь под прицелом камер открывает человека для программ нейромаркетинга

В перспективе на него может обрушиться шквал адресной рекламы, а в некоторых странах людям уже присваивается социальный рейтинг, поражающий в правах.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Поставки китайских овощей и фруктов через таможню в Забайкальске выросли в 2,5 раза
13/11/23 14:47
Бизнес ВЭД
Четыре человека получили травмы в ДТП с автобусом в Новосибирске
13/11/23 14:37
Происшествия
Ужасы с червями и тараканами показала пациентка больницы в Новосибирске
13/11/23 14:23
Медицина
В шоу «Кто круче Александра Рогова?» снялась девушка из Новосибирска
13/11/23 14:03
Общество
Председателя сельсовета под Новосибирском лишили полномочий
13/11/23 13:54
Власть Политика Право&Порядок
«Они уже начали убивать»: банду малолетних скинхедов задержали в Новосибирске
13/11/23 13:43
Происшествия
Кормление сибирской рыси показал новосибирский зоопарк (видео)
13/11/23 13:14
Общество
Ребенок чудом выжил, упав с 18 этажа в Новосибирске
13/11/23 13:00
Происшествия
Группу незаконных лесорубов раскрыли в Новосибирской области
13/11/23 13:00
Бизнес Право&Порядок
Директора новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» приговорили к 4 годам тюрьмы
13/11/23 12:28
Право&Порядок
С Яндекс.Карт пропала деревня в Новосибирской области
13/11/23 12:18
Общество
Уборка урожая все еще продолжается в Новосибирской области
13/11/23 12:12
Агропром
Коллекция из 164 моделей танков продается за 130 тысяч рублей в Новосибирске
13/11/23 11:49
Общество
Вакцинация против гриппа заканчивается в Новосибирской области
13/11/23 11:46
Медицина Общество
Пост весового контроля открыли на дороге в Купино под Новосибирском
13/11/23 11:29
Общество Транспорт
Учеников школы пришлось эвакуировать из-за разлитой ртути под Новосибирском
13/11/23 11:06
Общество
От ненужных визитов к врачам хотят оградить новосибирцев
13/11/23 10:52
Власть Медицина Общество
Почти на 50% выросло количество вакансий в Новосибирской области
13/11/23 10:36
Бизнес
Мать, задолжавшая сыну, будет отрабатывать долг в лесхозе под Новосибирском
13/11/23 10:31
Право&Порядок
Маленькой Кристине нужна помощь в реабилитации после онкозаболевания
13/11/23 10:21
Общество
Популярное
Эксперты назвали необычные места, куда можно отправиться на ноябрьские праздники
3/11/23 17:05
Составлен список самых выносливых иномарок за полмиллиона рублей
3/11/23 15:06
COVID-19 негативно сказался на умственных способностях пожилых людей
3/11/23 11:27
Кредитная карта может загнать в долги даже без активации
3/11/23 9:36
Сколько дней будем отдыхать на Новый год
2/11/23 16:43
Кому прибавят пенсию в ноябре
2/11/23 13:16
Общество

Новости компаний

В 2023 году впервые более половины продаж ипотеки придется на господдержку
13/11/23 14:03
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов
13/11/23 10:29
Даешь деньгами: какой банк начисляет кешбэк рублями до 60 000 в год
13/11/23 9:00
9 из 10 вкладов клиенты открывают онлайн
10/11/23 16:03
Девайсы от Сбера разошлись в Сибири 17-тысячным тиражом с начала года
10/11/23 11:10
Банк ВТБ и Центр биометрических технологий заключили соглашение о сотрудничестве 
10/11/23 10:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска