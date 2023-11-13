В 2023 году впервые более половины продаж ипотеки придется на господдержку

При общем снижении выдач в октябре, в ВТБ доля льготных сделок достигла 67% и уже на 13 пп превышает значения августа. Схожая тенденция характерна для ипотечного рынка в целом. По прогнозам банка, до конца года доля госпрограмм достигнет максимальных 55% в общем объеме продаж ипотеки российских банков. Ранее рекордное значение было зафиксировано в 2022 году (47%).

Еще в августе доля льготных сделок в выдачах ипотеки ВТБ составляла 54%, в сентябре – 62%. Наибольшая динамика зафиксирована в рамках Дальневосточной ипотеки: за последний месяц она продемонстрировала рост на треть к максимальным показателям сентября и в 2 раза – августа. В четвертом квартале общая доля госпрограмм может увеличиться до 70%.