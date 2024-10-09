В 2024 году более 500 организаций из Новосибирской области воспользовались государственной поддержкой для экспорта

Компании Новосибирска начали активнее осваивать международные рынки и новые экспортные направления. Это стало возможным благодаря господдержке в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также через ряд других программ, реализуемых правительством региона и Центром поддержки экспорта при центре «Мой бизнес».

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрея Гончарова, за последние два года новосибирские предприниматели стали ориентироваться на рынки дружественных стран, включая СНГ, Азию и Ближний Восток. Также отмечается растущий интерес к Африке. Казахстан и Киргизия остаются важными внешнеэкономическими партнерами благодаря близости логистики.

Гончаров подчеркнул, что Новосибирская область, будучи центром Сибирского федерального округа, активно участвует в международной экономике, и рынки, ранее считавшиеся периферийными, становятся все более привлекательными для местных бизнесменов.

В первые шесть месяцев 2024 года 29 компаний, получивших поддержку от ЦПЭ, заключили экспортные контракты. К сентябрю число малых и средних предприятий, которые воспользовались государственной помощью, возросло до 502.

Новосибирские предприниматели получают господдержку в различных областях: от образовательных мероприятий и маркетинга (участие в выставках и бизнес-миссиях по всему миру) до компенсации логистических расходов и помощи в оформлении экспортных контрактов.

В этом году при поддержке ЦПЭ уже прошли бизнес-миссии в такие страны, как Мьянма, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Киргизия и Казахстан.