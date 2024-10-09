Кражу цветного металла на 4 миллиона рублей раскрыли в Новосибирске

Кражу цветного металла на сумму около 4 миллионов рублей пресекли новосибирские полицейские на станции Инская.
Воровство происходило на одном из предприятий транспортного комплекса, производящего продукцию для обустройства ж/д путей.
Подозреваемые перевозили цветной металл на грузовике, проезжая через контрольно-пропускной пункт без досмотра. Полицейский беспилотник засек, как самосвал выехал с территории завода и направился к условленному месту. В кузове были спрятаны мешки с почти тремя тоннами похищенного.
Кроме того, выяснилось, что ранее аналогичным образом с завода было вывезено и сдано в металлолом более трёх с половиной тонн медных производственных отходов. Общий вес похищенного почти 6300 килограммов, а ущерб, причинённый транспортному предприятию, превысил четыре миллиона рублей.
– В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. За данное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, – говорится в сообщении транспортной полиции Сибири.
Ранее редакция сообщала о том, что картофельного вора задержали бойцы ГБР в Новосибирске.
Источник фото: Транспортная полиция Сибири
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru