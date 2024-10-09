Суд выписал штраф за комментарий к посту в Telegram

В Новосибирске суд оштрафовал сибиряка за комментарий в Telegram.

Он негативно высказался о правоохранителях в комментариях под постом АСТ-54 про детей мигрантов чуть не зарезавших ребенка на Хилокском жилмассиве.

На заседании новосибирец признал вину лишь частично. Пояснив, что находился под впечатление от видео, которое было прикреплено к посту.

– Постановлением суда новосибирцев признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, – говорится в сообщении суда.

Постановление в законную силу не вступило.

Ранее редакция сообщала о том, что в суд направлено дело о мошенничестве на 46 миллионов рублей.