Суд выписал штраф за комментарий к посту в Telegram

В Новосибирске суд оштрафовал сибиряка за комментарий в Telegram.
Он негативно высказался о правоохранителях в комментариях под постом АСТ-54 про детей мигрантов чуть не зарезавших ребенка на Хилокском жилмассиве.
На заседании новосибирец признал вину лишь частично. Пояснив, что находился под впечатление от видео, которое было прикреплено к посту.
– Постановлением суда новосибирцев признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, – говорится в сообщении суда.
Постановление в законную силу не вступило.
Ранее редакция сообщала о том, что в суд направлено дело о мошенничестве на 46 миллионов рублей.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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