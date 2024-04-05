В 2024 году экспорт гороха из Сибири вырос в 2,5 раза

С начала 2024 года регионы Сибири отправили на экспорт 129 тысяч тонн гороха. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

— Популярность сибирского гороха растет – в целом экспорт за 2023 год свежего, охлажденного, а также сушеного гороха из региона деятельности СТУ вырос в 4 раза по сравнению с 2022 годом, — сообщили в Сибирском таможенном управлении.

В ведомстве уточнили, что бобовые отправляются из Сибири в 27 стран. Главный рынок сбыта гороха — в Китае. Больше трети поставок 2024 года направлено в Индию.

Напомним, по данным Россельхознадзора, в 2023 году номенклатуру экспортируемых сельскохозяйственных культур Новосибирской области составили партии пшеницы (527,8 тысяч тонн, 44%), ячменя (218,6 тысяч тонн, 18%), горох (149,5 тысяч тонн, 12,5%), рапс (104,5 тысяч тонн, 9%), лён (100,5 тысяч тонн, 8,5%). Кроме того, регион экспортировал гречиху, овёс, подсолнечник, бобы соевые, рожь, чечевицу и горчицу. На них пришлось около 91 тысячи тонн или 8% экспорта. Экспорт зерна в 2023 году вырос в два раза по сравнению с 2022 годом.

Ранее редакция сообщала, что аграрии побьют рекорд по посеву рапса, сои и гороха в Новосибирской области.