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Синоптики обещают в Новосибирске аномальную жару в мае

  • 05/04/2024, 13:50
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Синоптики обещают в Новосибирске аномальную жару в мае
Также ожидается дефицит осадков и центральной части региона.

Весна в Новосибирской области началась 8 дней назад. Это 9-13 дней раньше нормы, то есть весна в этом году в регионе ранняя, отметил на пресс-конференции начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский,

По его словам, в ближайшие выходные в Новосибирск ожидается теплая погода, но потом в регионе придет кратковременная волна холода и температура может опуститься до +2 градусов, возможен мокрый снег. Но для апреля характерны резкие колебания температуры, так как в этом период происходит смена циркуляций воздуха.

Дефицит осадкой в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксирован дефицит осадков

— Если говорить о более долгосрочных прогнозах, то май мы ожидаем теплее, чем в прошлом году, — на 2-3 градуса выше нормы. Возможен дефицит осадков в центральной части Новосибирской области и на Алтае. В целом по региону осадки будут в норме, — говорит Алексей Крутовский. — Мае-июне возможны чрезвычайные класса пожароопасности.

Июль прогнозируется прохладнее, чем в 2023 году, с большим количеством осадков. В августе и сентябре температура ожидается выше нормы, осадки в пределах нормы. На Алтае в сентябре синоптики прогнозируют более засушливую ситуацию. На август-сентябрь придется очередной пожароопасный период.

Напомним, в июне прошлого года в шести районах Новосибирской области из-за жары начали гибнут посевы, был введен режим ЧС, который в июле распространился на всю область.

Ранее редакция рассказывала, что за счет высокой температуры мая и отсутствия дождей весна 2023 года стала одной из самых засушливых за всю историю наблюдений в Новосибирской области.

Фото  Pixabay, автор: klimkin

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Погода в мае засуха аномальная жара в Новосибирске


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