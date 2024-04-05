Синоптики обещают в Новосибирске аномальную жару в мае

Весна в Новосибирской области началась 8 дней назад. Это 9-13 дней раньше нормы, то есть весна в этом году в регионе ранняя, отметил на пресс-конференции начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский,

По его словам, в ближайшие выходные в Новосибирск ожидается теплая погода, но потом в регионе придет кратковременная волна холода и температура может опуститься до +2 градусов, возможен мокрый снег. Но для апреля характерны резкие колебания температуры, так как в этом период происходит смена циркуляций воздуха.

Июль прогнозируется прохладнее, чем в 2023 году, с большим количеством осадков. В августе и сентябре температура ожидается выше нормы, осадки в пределах нормы. На Алтае в сентябре синоптики прогнозируют более засушливую ситуацию. На август-сентябрь придется очередной пожароопасный период.

Напомним, в июне прошлого года в шести районах Новосибирской области из-за жары начали гибнут посевы, был введен режим ЧС, который в июле распространился на всю область.

Ранее редакция рассказывала, что за счет высокой температуры мая и отсутствия дождей весна 2023 года стала одной из самых засушливых за всю историю наблюдений в Новосибирской области.