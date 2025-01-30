В 2024 году робот-информатор новосибирских энергетиков принял более 800 звонков

В компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») сообщили, что в 2024 году количество обращений, полученных роботом, превысило 854 тысячи, что более чем вдвое превышает данные прошлого года. В моменты максимальной нагрузки автоматическая система обрабатывала свыше 50 звонков в минуту (почти один звонок в секунду), в то время как оператор в состоянии принять лишь один звонок за минуту.

Кроме того, в течение 2024 года были достигнуты следующие результаты:

— значительно уменьшилось количество ошибок в распознавании адресов, что дало возможность обрабатывать отключения в новых домах, частном секторе и дачных кооперативах;

— повысилась информативность при повторных вызовах за счет оптимизации алгоритма;

— диалог между роботом и клиентом стал более лаконичным благодаря изменениям в подтверждении адреса.

Автоматизированный сервис позволяет сообщить об аварии и получить информацию о текущей ситуации. Робот способен выдать автоматический ответ о причинах отключения и времени восстановления электроснабжения.