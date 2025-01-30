Депутаты Заксобрания проголосовали за прекращение полномочий Андрея Панферова

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов сложил депутатские полномочия. Решение принято большинством голосов на январской сессии Заксобрания.

— В комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этики рассмотрено заявление Панфёрова Андрея Борисовича о досрочном сложении полномочий депутата Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва. А также рассмотрено решение собрания фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской области о выводе из состава фракции Панфёрова Андрея Борисовича, — сказала в своем докладе заместитель председателя комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этике Елена Тырина.

По ее словам, на сегодняшний день состав фракции «Единая Россия» в законодательном собрании составляет 45 депутатов.

За прекращение полномочий депутата Андрея Панферова проголосовали 60 депутатов, один из депутатов не стал голосовать.

Кроме того, на сессии депутаты внесли изменения в устав Заксобрания и ликвидировали должность первого заместителя председателя регионального парламента.

— В целях совершенствования организации деятельности Законодательного собрания Новосибирской области и в соответствии с полномочиями Законодательного органа субъекта Российской Федерации, определенными частью 12 статьи 7 Федерального закона 414 ФЗ, вносится изменение в часть 1 статьи 35 устава, предполагающее упразднение должности первого заместителя председателя законодательного собрания Новосибирской области, а также корректировку части 2 данной статьи, направленную на исключение из нее избыточных положений, — доложил председатель комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев.

Напомним, Андрей Панферов был депутатом 4, 5, 6, 7 созывов Законодательного собрания и проработал депутатом 20 лет. Был первым заместителем председателя регионального парламента. Входил во фракцию «Единая Россия», которую ранее возглавлял. В декабре 2024 года депутаты регионального парламента единогласно проголосовали за назначение Андрея Панферова на должность уполномоченного по правам предпринимателей. Предложение было безальтернативным.

— Большое спасибо за столь стремительный взлет в моей карьере. Дай вам Бог здоровья и счастливо оставаться, — обратился тогда Панферов к коллегам.

Стоит отметить, что Андрей Панферов активно включается в общественную жизнь и сотрудничает с предпринимателями. Он является председателем координационного совета регионального общественного движения «Защитник». На днях возглавил Сибирскую ассоциацию разработчиков и производителей беспилотных автоматизированных систем. Кроме того, Панферов занимается формированием добровольческого отряда БАРС «Орион».

В 2025 году в Новосибирской области предстоят очередные выборы в Заксобрание Новосибирской области. Пока не известно будет ли Панферов в них участвовать.

Андрей Панферов окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого октября по специальности «военно-политическая» квалификация-офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения. Создавал добровольческий отряд «Вега» и принимал участие в СВО.

Ранее редакция сообщала, что Екатерина Козловская получила мандат депутата Заксобрания. На прошлой сессии мандат сдал единоросс Федор Николаев.