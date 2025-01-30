Более 650 домашних животных пересекли границу через Толмачёво в 2024 году

В 2024 году сотрудники таможенного поста в аэропорту Толмачёво проконтролировали перемещение 655 домашних животных, включая кошек и собак.

Самым популярным направлением для путешествий с питомцами стала Турция, куда отправились с хозяевами 310 животных. Также 150 питомцев побывали в Таиланде, а 38 — в Китае. Кроме того, четвероногие пассажиры из Новосибирска посетили Объединённые Арабские Эмираты, Вьетнам, Египет, Азербайджан, Грузию, Таджикистан и Узбекистан.

Сибирское таможенное управление обращает внимание на то, что для провоза домашних животных через границу необходимо подать письменную декларацию. Если вы хотите ввезти собаку или кошку в количестве не более двух голов для личного пользования, то вам не потребуется оформлять разрешение на ввоз и проходить карантин. Однако для путешествия все равно необходимо иметь международный ветеринарный паспорт с отметкой о клиническом осмотре, который должен быть проведён не ранее чем за две недели до отправления.

Ранее редакция сообщала о том, что пропавший полгода назад кот-бродяга вернулся к хозяйке в село под Новосибирском. 13-летний Тимофей ушел из дома, когда женщина попала в больницу.