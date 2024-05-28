В 2024 году в Новосибирской области дорожные работы пройдут на 99 объектах в рамках нацпроекта БКД

В нормативное состояние будет приведено порядка 260 км дорог и 2,15 тысяч погонных метров мостов и путепроводов. Работы проводятся под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, большое внимание будет уделено дорогам опорной сети региона: направление на Павлодар, Ленинск-Кузнецкий и от Татарска до Карасука.

В частности, на дороге «992 км а/д «Р-254» – Купино – Карасук» отремонтируют 10 км, на «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» – 19,4 км, «Новосибирск – Кочки – Павлодар» – 22,5 км.

Кроме того, в нормативное состояние приведут крупные дороги, соединяющие районные центры с федеральными дорогами. Отремонтируют 9,6 км дороги «Чаны – Венгерово – Кыштовка», 14,5 км дороги «Куйбышев – Северное». Также ремонтные работы пройдут и на дорогах, проходящих через небольшие отдаленные сельские территории во всех районах области.

Наряду с этим, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирована улично-дорожная сеть муниципалитетов. На эти цели выделены субсидии в сумме более 8,6 млрд рублей, что больше на 1 млрд рублей по сравнению с минувшим годом.

При этом в Новосибирске в рамках нацпроекта отремонтируют 14 объектов улично-дорожной сети, 12 из которых за счет областных средств, а семь искусственных сооружений за счет федерального бюджета.