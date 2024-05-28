Зола-уноса ТЭЦ впервые используется для стабилизации почвы при строительстве в Новосибирске

Золу-унос начали использовать для осушения и стабилизации почвы — на площадке строительства складского комплекса площадью 30 тысяч кв. метров в левобережье Новосибирска. В сибирских регионах присутствия СГК такое применение продукта сгорания угля является пилотным.

По данным генподрядчика строительства, в европейской части страны для стабилизации грунта применяют известняк. Для Сибири этот вариант является дорогостоящим из-за удаленности от сырьевой базы. Адекватной заменой стало применение буроугольной золы-уноса: она также устраняет избыточную влагу, придает грунту устойчивость и улучшает его способность выдерживать вес.

Всего на площадку строительства с новосибирских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 будет отгружено почти 5 тысяч тонн золы-уноса. Ежедневно на площадку завозятся три герметичные цистерны, суммарным весом 90 тонн. Теплоэлектростанции поставили генподрядчику уже около двух тысяч тонн, оставшийся объем будет отгружен в ближайший месяц.

После того, как золу-уноса привозят на площадку строительства, она смешивается с грунтом и распределяется по территории. Для строительства нового склада требуется порядка 10 таких слоев.

В СГК рассказали, что до сих пор зола-уноса использовалась в производстве строительных блоков, бетонов, железобетонных изделий, сухих строительных смесей, гидроизоляционных материалов, цемента.

— Зарубежные страны, которые достигли показателя утилизации золошлаков в 90%, шли к этому около 20 лет. Если взять за ориентир 2022 год, когда был принят Комплексный план Правительства РФ по утилизации золошлаковых отходов, — мы идём даже опережающими темпами, — отметил директор по реализации золошлаковых материалов СГК Петр Саньков.

Еще одно направление применения золы-уноса было представлено на форуме, организованном Ассоциацией «Р.О.С.АСФАЛЬТ» при поддержке и участии отраслевых министерств РФ в Москве. СГК продемонстрировала ряд дорожно-строительных проектов как существующих (несколько транспортных развязок в Московской области), так и еще только реализуемых, где применяются золошлаки.

Стоит отметить, что всего ТЭЦ и ГРЭС СГК в регионах Сибири за 4 месяца 2024 года реализовали суммарно 47 тыс. тонн золы-уноса. Это на 19%, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи золы-уноса новосибирскими ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 увеличились за 4 месяца прошлого года на треть — до 30 тысяч тонн. На Урале по Рефтинской ГРЭС объем продаж составил еще 159 тыс. тонн: +10% к аналогичному показателю прошлого года.

Ранее редакция сообщала, что золошлак применят для строительства Восточного обхода в Новосибирской области.