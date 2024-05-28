Нелегальные точки общепита закрыли в Хилокском микрорайоне Новосибирска

Нелегальные точки общественного питания закрыли в Хилокском микрорайоне Новосибирска.

Перед этим суд удовлетворил ходатайство мэрии города о запрете эксплуатации самовольных построек, в которых оказывают услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

– В ходе принудительного исполнения решения суда сотрудник ФССП опечатал нелегальные объекты общепита, – говорится в сообщении прокуратуры региона.

Как отметили в ведомстве, надзорные мероприятия в Хилокском микрорайоне будут продолжены.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранты-торговцы вернулись на Хилокскую в Новосибирске и торгуют вдоль дороги.